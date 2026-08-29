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Balık Burcu right-white
30 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 30 Ağustos Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay bugün sabah burcundan ayrılıp kazanç alanına geçiyor ve iki gündür süren yoğunluk yerini pratik düşünceye bırakıyor. Tutulmada aldığın karar bugün somut bir zemine oturuyor. İş hayatında kendi imkanlarına odaklanmalısın. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni de attığın adımı destekliyor.

Maddi konularda emeğinin karşılığı bugün gündeminde. Bir fiyat belirlerken kendini küçümsememelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, dün fark ettiğin şeyi bugün somut bir davranışa dönüştürmelisin. Bekar bir Balık burcu isen, kendine verdiğin değer bugün seçimlerini belirliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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