Sevgili Balık, Ay bugün sabah burcundan ayrılıp kazanç alanına geçiyor ve iki gündür süren yoğunluk yerini pratik düşünceye bırakıyor. Tutulmada aldığın karar bugün somut bir zemine oturuyor. İş hayatında kendi imkanlarına odaklanmalısın. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni de attığın adımı destekliyor.

Maddi konularda emeğinin karşılığı bugün gündeminde. Bir fiyat belirlerken kendini küçümsememelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, dün fark ettiğin şeyi bugün somut bir davranışa dönüştürmelisin. Bekar bir Balık burcu isen, kendine verdiğin değer bugün seçimlerini belirliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…