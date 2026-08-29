Sevgili Balık, Ay bugün sabah burcundan ayrılıyor ve iki gündür süren duygusal yoğunluk yerini pratikliğe bırakıyor. İlişkin varsa, tutulmada fark ettiğin şeyi bugün somut bir davranışa dönüştürmelisin. Hissetmek ve söylemek yetmiyor; bugün onu bir eyleme çevirmen gerekiyor.

Bekarsan, kendine verdiğin değer bugün seçimlerini doğrudan belirliyor. Tutulmada kendine dair fark ettiğin şey, bundan sonra kimi hayatına alacağını şekillendiriyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…