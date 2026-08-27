Sevgili Balık, Dolunay ve parçalı Ay tutulması doğrudan senin burcunda gerçekleştiği için aşk hayatında da kendi ihtiyaçların fazlasıyla görünür hale geliyor. İlişkin varsa, bir sınırın, beklentin ya da uzun zamandır dile getirmediğin bir ihtiyacın artık daha açık biçimde önüne gelebilir. Partnerinin bunu kendiliğinden anlamasını beklemek yerine söylemen işleri çok daha kolaylaştırır.

Bekarsan, ne istediğin kadar neyi artık istemediğin de daha belirgin hale geliyor. Bu farkındalık sana iyi gelmeyen ilişki biçimlerine geri dönmemeni kolaylaştırabilir. “Biri beni ister mi?” diye düşünmekten önce senin o kişiyi gerçekten isteyip istemediğine bak; seçim yapan tarafın sen de olduğunu unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…