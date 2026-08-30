Sevgili Balık, Jüpiter günlük düzen alanından, Satürn ise kazanç alanından destek veriyor. Son dönemde yaptığın küçük ama düzenli değişikliklerin iş ve para tarafında karşılığını görmeye başlayabilirsin. İş hayatında bir anda büyük bir sıçrama yapmak yerine sürdürebileceğin bir çalışma düzeni kurmak sana daha fazla kazandıracaktır. Başladığın sistemi birkaç gün sonra bırakmak yerine gerçekten işe yarayan kısmını hayatının parçası haline getirmeye çalışmalısın.

Maddi konularda ek iş, düzenli ödeme ya da yeni bir gelir seçeneği gündeme gelebilir. Teklif cazip görünse bile senden beklenen zamanı ve emeği de hesaba katman gerekir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ilişkine kattığın gündelik özen bugün somut bir karşılık buluyor. Bekar bir Balık burcu isen, sözlerden çok davranışlara bakarsan kimin gerçekten yanında olduğunu daha kolay anlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…