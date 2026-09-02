Sevgili Balık, akşama doğru evde, kendi alanında ve sevdiğin kişinin yanında olmak isteyebilirsin. Partnerin varsa ev, aile ya da birlikte kurduğunuz düzenle ilgili küçük bir konuda karar vermeniz gerekebilir. Aynı fikirde olmak kadar birbirinizin neden böyle düşündüğünü anlamak da önemli. Dışarı çıkmak yerine daha sakin bir akşam geçirmek konuşmanız için alan açabilir.

Bekarsan, daha önce konuştuğun biriyle ilgili yeni bir ayrıntı öğrenebilirsin. Eski duyguna göre hareket etmek yerine bugün öğrendiğin bilginin sende ne değiştirdiğine bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…