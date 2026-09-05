Sevgili Balık, keyif aldığın şeylere biraz daha fazla vakit ayırmak isteyebilirsin. Ay Yengeç’te ilerlerken duygusal ihtiyaçlarını ikinci plana atmamak önemli olabilir; sevdiğin bir uğraşa dönmek, bir şeyler hazırlamak ya da canının çektiği bir yere gitmek modunu değiştirebilir. “Önce bütün işler bitsin” diye beklersen sıra sana hiç gelmeyebilir. Birkaç saatini gönül rahatlığıyla kendine ayır.

Hobin ya da yapmak istediğin keyifli bir plan için para harcayabilirsin. Kendine bir şey almak istiyorsan bütçende bunun karşılığı olsun; o an çok hoşuna gitti diye düşündüğünden fazlasını ödeme. Sonradan hesabına bakıp pişman olacağın bir alışveriş bütün keyfini kaçırmasın.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa daha sıcak, ilgili ve birlikte bir şeyler yapmaya hevesli olabilirsin. İkinizin de isteyeceği bir şey bulun; biri eğlenirken diğeri sıkılmasın. Bekarsan seni güldüren ve yanında rahat olduğun biriyle arandaki yakınlık artabilir. Sürekli “Acaba benden hoşlanıyor mu?” diye düşünmek yerine davranışlarına bak; seni görmek ve seninle konuşmak için o da fırsat yaratıyorsa bunu zaten anlarsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…