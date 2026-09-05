Sevgili Balık, Yengeç Ayı sevgilinle daha fazla vakit geçirmek ve birlikte keyif aldığınız şeylere yönelmek istemene neden olabilir. Sen dışarı çıkmak isterken onun canı evde kalmak istiyorsa bunu kişisel alma; ikinizin de hoşuna gidecek başka bir şey düşünün. Dışarıdaki programı başka güne bırakıp bugün evde sevdiğiniz bir filmi açabilir ya da birlikte güzel bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Bekarsan seni güldüren ve sohbetinden keyif aldığın biriyle daha sık konuşmaya başlayabilirsin. “Acaba benden hoşlanıyor mu?” diye her mesajını incelemek yerine önce sen ne düşündüğüne bak; onu tekrar görmek istiyorsan kahve içmeyi ya da bir yere gitmeyi teklif edebilirsin. Vereceği cevap, onun da seni tanımaya devam etmek isteyip istemediğini gösterecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…