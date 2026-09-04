Sevgili Balık, Ay İkizler’deyken ev, aile ya da özel hayatındaki başka meseleler aşk planlarının önüne geçebilir. Akşam Yengeç’e geçmesiyle birlikte ise aşk ve flört tarafında daha keyifli gelişmeler olabilir. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle uzun zamandır konuştuğunuz planı bugün yapabilirsiniz. Her şeyi kusursuz hale getirmeye çalışmayın; ikinizin de sevdiği basit bir şey seçmeniz yeter. Güzel vakit geçirmek için büyük bir organizasyon gerekmiyor.

Bekar bir Balık burcu isen, seni güldüren ve yanında rahat olduğun biriyle aranızdaki yakınlık artabilir. Sen de hoşlanıyorsan sırf belli olmasın diye soğuk davranmaya çalışma. Karşındaki de seninle konuşmak için fırsat yaratıyorsa bu tanışıklığın devam etmesine izin ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…