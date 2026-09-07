Sevgili Balık, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün özellikle iş ilişkilerinde duyduğun bir şeyi yanlış yorumlamana neden olabilir. Birinin kısa cevabını sana karşı mesafeli davrandığı şeklinde yorumlamak ya da belirsiz bir mesajdan olumsuz sonuç çıkarmak yerine biraz bekle; Merkür-Plüton uyumu doğru soruyu sorduğunda gerçeği öğrenmeni kolaylaştırabilir. Gün sonunda kafanda büyüttüğün meselenin aslında seninle ilgisi olmadığını görebilirsin.

Maddi konularda günlük hayatını kolaylaştıracak bir hizmet yerine evcil hayvanın, hobin ya da kişisel uğraşın için bir harcama yapabilirsin. İlk anda küçük görünen mama, malzeme, bakım ürünü ya da ekipman giderlerinin toplamını hesaba katmadan üst üste alışveriş yapma.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinin sessizliğini yanlış yorumlamak yerine bugün bambaşka bir konu öne çıkabilir: birlikte geçirdiğiniz zamanın kalitesi. Aynı odada olup herkesin kendi ekranına baktığı bir akşam yerine kısa da olsa gerçekten sohbet edeceğiniz bir zaman yaratmak iyi gelebilir. Bekarsan seni ilk anda büyüleyen biri yerine yanında rahat hissettiğin ve konuşmanın doğal aktığı birine yönelmen mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…