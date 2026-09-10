Sevgili Balık, karşıt burcun Başak’ta gerçekleşen Yeni Ay ilişkiler ve bire bir iletişim alanını hareketlendirirken bugün sezgilerin oldukça güçlü; içinden gelen bir hissi görmezden gelmemen sana yol gösterebilir. İş tarafında yaratıcı bir çözüm bulman takdir görebilir.

Parasal olarak Venüs Akrep etkisiyle duygusal kararlar yerine mantıklı adımlar atman gerekebilir. Aşk tarafında ise Başak Yeni Ayı’nın etkisiyle karşındakiyle aranızdaki bağ derinleşebilir. Bekarsan, sanatsal bir ortamda biri seni etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…