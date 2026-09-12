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13 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 13 Eylül Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün yüzeyde kalmak sana zor gelecek. Terazi Ay'ı ortak kaynaklar evinde ilerlerken bir konunun gerçekte nasıl olduğunu öğrenmek isteyeceksin. Yengeç'teki Mars'la kare ise keyfine düşkün tarafınla bu ciddiyeti karşı karşıya getiriyor. Hem sormalı hem de öğrendiklerini sindirmek için kendine zaman tanımalısın.

Maddi tarafta ortak bir para meselesi gündeminde. Bir ödemenin kime, ne zaman ve ne kadar yapılacağını yazılı hale getirmek bugün en akıllıca hareket olacak. Sözle kalan anlaşmalar ileride ikinizi de zorlar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcuysan, Başak'taki Güneş ilişkiler evini aydınlatıyor ve partnerinin sana ne söylemek istediğini bugün net duyacaksın. Savunmaya geçmeden dinlemelisin. Bekar bir Balık burcuysan, tanıştığın biriyle aranızdaki çekim beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Hislerine güven, fakat karşındakini tanımaya da zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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