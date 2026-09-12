Sevgili Balık, bugün yüzeyde kalmak sana zor gelecek. Terazi Ay'ı ortak kaynaklar evinde ilerlerken bir konunun gerçekte nasıl olduğunu öğrenmek isteyeceksin. Yengeç'teki Mars'la kare ise keyfine düşkün tarafınla bu ciddiyeti karşı karşıya getiriyor. Hem sormalı hem de öğrendiklerini sindirmek için kendine zaman tanımalısın.

Maddi tarafta ortak bir para meselesi gündeminde. Bir ödemenin kime, ne zaman ve ne kadar yapılacağını yazılı hale getirmek bugün en akıllıca hareket olacak. Sözle kalan anlaşmalar ileride ikinizi de zorlar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcuysan, Başak'taki Güneş ilişkiler evini aydınlatıyor ve partnerinin sana ne söylemek istediğini bugün net duyacaksın. Savunmaya geçmeden dinlemelisin. Bekar bir Balık burcuysan, tanıştığın biriyle aranızdaki çekim beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Hislerine güven, fakat karşındakini tanımaya da zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…