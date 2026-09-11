Sevgili Balık, Başak Yeni Ayı’nın hemen ardından ilişkin varsa değiştirmek istediğiniz küçük bir alışkanlığı konuşabilirsiniz. Sürekli son dakika buluşuyor ya da planları erteliyorsanız haftada bir akşamı şimdiden birbirinize ayırmayı deneyin. Böylece her buluşmada yeniden uygun gün aramak zorunda kalmazsınız.

Bekarsan biriyle arandaki durumu anlamaya çalışırken arkadaşlarından farklı farklı yorumlar duyabilirsin. Merkür-Neptün karşıtlığı zaten kafanı karıştırmaya müsaitken bir de herkesin tahminini toplamak işleri kolaylaştırmayabilir. Karşındaki düzenli olarak seni arıyor, plan yapıyor ve sözünü tutuyorsa davranışına bak; kafanda hala önemli bir soru varsa cevabını arkadaş grubundan değil ondan almaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…