Sevgili Balık, duyguları güçlü yaşıyorsun ama karşındaki üzülmesin diye ne istediğini bazen söylemeyebiliyorsun. Ay’ın karşıt burcun Başak’a geçişi bugün daha açık olmanı istiyor. Partnerin senden bir cevap bekliyorsa onu rahatlatacak olanı değil, gerçekten hissettiğini söyle.

Bekarsan birinin enerjisinden hızlı etkilenebilirsin. Merkür-Neptün karşıtlığı tek bir güzel sohbetten büyük anlamlar çıkarmana neden olabilir; sezgilerine güven ama biraz da zaman tanı. İkinci görüşme sana çok daha fazlasını anlatabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…