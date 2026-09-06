Sevgili Balık, Ay ile Merkür arasındaki uyum partnerinle günlük hayatın içinde sizi rahatsız eden küçük bir meseleyi konuşup kapatmanızı kolaylaştırabilir. Ay-Venüs karesi ise beklentiyi yükselttiği için sevdiğin kişinin yaptığı bir jest tam hayal ettiğin gibi olmadığında hevesini kaçırmasın; niyetine de bak.

Bekarsan gün içinde sık bulunduğun bir yerde birinin sana karşı tavrındaki değişikliği fark edebilirsin. İşte, kursta ya da spor yaparken sürekli karşılaştığın bu kişi sohbeti uzatmak için yeni bahaneler bulmaya başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…