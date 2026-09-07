Sevgili Balık, Merkür-Neptün karşıtlığı bugün ilişkin hakkında varsayım yapmak yerine partnerinle gerçek bir iletişim kurmanı önemli hâle getiriyor. Aynı ortamda herkes kendi telefonuyla ilgilenirken aranızda mesafe olduğunu düşünebilirsin; ekranları bir süre kenara bırakıp sohbet ettiğinizde aslında ihtiyacınızın yalnızca birbirinize zaman ayırmak olduğunu fark edebilirsiniz.

Bekarsan Neptün etkisi ilk anda çok etkileyici görünen birini idealize etmeye açık hâle getirebilir. Merkür-Plüton uyumu ise seni görüntüden çok gerçek iletişime yöneltiyor; yanında rahat konuşabildiğin ve kendin gibidavranabildiğin biri bugün çok daha çekici gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…