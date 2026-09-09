Sevgili Balık, ilişkin varsa uzun zamandır birlikte yapmak istediğiniz bir plan bugün tekrar gündeme gelebilir. Venüs’ün Akrep’e geçişi birlikte farklı bir şey deneyimleme isteğini artırırken Merkür Terazi planın ayrıntılarını konuşmayı destekliyor. Sen güzel bir ihtimali kafanda büyütebilirsin ama bu kez hayalde bırakma; gününü ve saatini belirleyin.

Bekarsan bir süredir görüştüğün kişinin ne düşündüğünü mesajların arasından çözmeye çalışma. Merkür Terazi karşılıklı konuşmayı öne çıkarırken Venüs Akrep de yüzeyde kalmayan bir yakınlık isteğini artırıyor. Merak ettiğin bir şey varsa dolandırmadan sor; aldığın cevap sana nasıl ilerlemek istediğini gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…