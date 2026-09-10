Sevgili Balık, bugün ilişkinde sezgilerin oldukça güçlü; karşındakinin söylemediği bir şeyi hissedebilirsin, bunu nazikçe sorman aranızdaki bağı derinleştirir. Hayal kurmak güzel ama gerçeklikle bağını koparmamaya dikkat et.

Bekarsan, sanatsal ya da manevi bir ortamda tanıştığın biri seni derinden etkileyebilir. İlk izlenimine kapılmadan önce biraz zaman tanı kendine. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…