Sevgili Balık, Başak'taki Güneş ilişkiler evini aydınlatıyor ve bugün partnerinin sana söylemek istediği bir şeyi net duyacaksın. Savunmaya geçmeden dinlemen, aranızdaki havayı hafifletecek. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, bu konuşma beklediğinden çok daha yapıcı geçebilir.

Bekar bir Balık burcuysan, tanıştığın biriyle aranızdaki çekim beklediğinden hızlı ilerleyebilir. Hislerine güven, fakat Yengeç'teki Mars'ın karesi seni fazla hızlanmaman için uyarıyor. Karşındakini tanımaya da zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…