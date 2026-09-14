Sevgili Balık, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi sezgilerinizi olağanüstü güçlendiriyor. İlişkisi olan Balıklar partnerinin söylemediği bir şeyi sanki ağzından duymuş gibi hissedebilir; bu sezgiye güvenin ama gerçeklik payını da unutmayın.

Bekar Balıklar için gün, bir şiirden fırlamış gibi görünen ama aslında oldukça gerçek bir tanışmaya kapı aralayabilir. Her şeyi olduğundan güzel görme eğiliminiz bazen hayal kırıklığına zemin hazırlıyor; sınırlarınızı netleştirmek bugün kendinizi korumanın en iyi yolu.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…