Sevgili Balık, hayal değil gerçeklik üzerine kurulu, ciddi bir konuşma bugün partnerinizle kapınızı çalabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü geçmişte cesaretinizi kıran bir anıyı da hatırlatabilir. Bu netlik ilk başta hayal kırıklığı gibi hissettirse de ilişkinize sağlam bir zemin kazandıracak.

Hayalinizdeki kişiyle gerçekte karşılaştığınız kişi arasındaki farkı bekar Balıklar bugün netçe görebilir; bu netlik canınızı yaksa da sizi yanlış bir beklentiden koruyacak bir hediye.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…