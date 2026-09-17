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18 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 18 Eylül Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Merkür'ün Satürn'e karşıt açı yapması iş yerinde hayalinizdeki senaryo yerine gerçekçi bir değerlendirmeyle yüzleşmenizi gerektirebilir; bu yüzleşme zor olsa da sizi daha sağlam bir zemine oturtacak. Chiron'un Koç'a dönüşü, geçmişte cesaretinizi kıran bir anıyı yeniden hatırlatabilir.

Hayalperest yaklaşımınızın yerini bugün gerçekçi bir plana bırakması gerekiyor; bir sözleşmeyi imzalamadan önce dikkatle okumalısınız. Akşam Yay'daki İlk Dördün, ertelediğiniz bir finansal kararı vermeniz için size gereken baskıyı yapacak.

Hayal değil gerçeklik üzerine kurulu, ciddi bir konuşma bugün partnerinizle kapınızı çalabilir; Chiron'un Koç'a dönüşü geçmişte cesaretinizi kıran bir anıyı da hatırlatabilir. Bu netlik ilk başta hayal kırıklığı gibi hissettirse de ilişkinize sağlam bir zemin kazandıracak. Hayalinizdeki kişiyle gerçekte karşılaştığınız kişi arasındaki farkı bekar Balıklar bugün netçe görebilir; bu netlik canınızı yaksa da sizi yanlış bir beklentiden koruyacak bir hediye.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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