Sevgili Balık, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi partnerinle hayal kurmak yerine gerçek bir plan üzerine konuşmanı sağlıyor. Bu somutluk ilk başta senin için sıra dışı olsa da, ilişkinize güven katıyor.

Hayalindeki gibi değil ama güvenilir, ayakları yere basan biri bugün yolunu kesebilir; ilk bakışta beklediğin gibi gelmese de bu kişi zamanla seni şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…