Sevgili Balık, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi hayallerini gerçeğe dökmen için güzel bir fırsat sunuyor. Genelde büyük düşünüp uygulamayı erteleme eğiliminde olsan da, bugün bir fikrini somut bir adıma çevirmen hiç zor gelmeyecek.

Gerçekçi bir bütçe yapmak bugün hayalperest yaklaşımından çok daha işe yarayacak; uzun süredir ertelediğin bir finansal işi halletmen seni rahatlatacak.

Partneriyle hayali değil gerçek bir plan üzerine bugün konuşmak, ilişkisi olan Balıklara güven katacak. Hayalindeki gibi değil ama ayakları yere basan, güvenilir biri ise bekar Balıkların bugün karşısına çıkabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…