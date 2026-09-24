Sevgili Balık, sezgilerin ve hayal gücün bugün de güçlü kalmaya devam ediyor; Ay'ın kendi burcunda bir gün daha ilerlemesi bu enerjiyi besliyor. Dünkü yaratıcı fikrini bugün somut bir adıma dönüştürebilirsin.

Maddi olarak bugün gerçekçi bir bütçe planı yapman, hayalperest bir yaklaşımdan çok daha işine yarayacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Balıklar, bugün partnerini gerçekçi bir gözle görmeye devam ederek ilişkisini güçlendirebilir. Bekar Balıklar ise dün fark ettiği hayal-gerçek farkını bugün kendine hatırlatarak ilerleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…