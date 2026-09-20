Sevgili Balık, gündüz gerçekçi bir tempoda ilerlerken Ay'ın Kova'ya geçmesi hayal gücünü biraz daha özgür bırakmana izin verebilir; fikirlerin günün ikinci yarısında daha rahat akacak.

Maddi olarak gerçekçi bir bütçe yapman bugün hayalperest yaklaşımından çok daha işe yarayacak; aklına gelecek alışılmadık bir fikri hemen uygulamaya kalkmadan önce bir kenara not etmen, ileride değerli olabilir.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Balıklar, günün ilk yarısında taşıdığı küçük bir endişenin akşama doğru kendiliğinden hafiflediğini fark edebilir; bu rahatlama partneriyle aralarındaki sohbeti de akıcı kılacak. Bekar Balıklar ise hayalindeki profile uymayan ama beklenmedik şekilde ilgisini çeken biriyle karşılaşabilir; beklentisini bir kenara bırakıp bu kişiyi olduğu gibi tanımaya çalışması şaşırtıcı bir bağ kurdurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…