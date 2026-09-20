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21 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Eylül Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gündüz gerçekçi bir tempoda ilerlerken Ay'ın Kova'ya geçmesi hayal gücünü biraz daha özgür bırakmana izin verebilir; fikirlerin günün ikinci yarısında daha rahat akacak.

Maddi olarak gerçekçi bir bütçe yapman bugün hayalperest yaklaşımından çok daha işe yarayacak; aklına gelecek alışılmadık bir fikri hemen uygulamaya kalkmadan önce bir kenara not etmen, ileride değerli olabilir.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Balıklar, günün ilk yarısında taşıdığı küçük bir endişenin akşama doğru kendiliğinden hafiflediğini fark edebilir; bu rahatlama partneriyle aralarındaki sohbeti de akıcı kılacak. Bekar Balıklar ise hayalindeki profile uymayan ama beklenmedik şekilde ilgisini çeken biriyle karşılaşabilir; beklentisini bir kenara bırakıp bu kişiyi olduğu gibi tanımaya çalışması şaşırtıcı bir bağ kurdurabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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