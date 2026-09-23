Sevgili Balık, ilişkisi olan Balıklar bugün partnerini normalden daha içten ve savunmasız bir şekilde sevdiğini keşfedebilir; Ay'ın kendi burcuna geçmesiyle güçlenen duygusal derinlik bu keşfi kolaylaştırıyor. Bu derinlik, partnerinle aranızdaki bağı bugün her zamankinden daha güçlü kılacak.

Bekar Balıklar ise bugün hayalindeki kişiyle gerçek biri arasındaki farkı net bir şekilde görebilir; bu netlik ileride seni büyük bir hayal kırıklığından koruyacak. Bu netlik, ileride seni büyük bir hayal kırıklığından koruyacak bir farkındalık sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…