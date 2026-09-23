Sevgili Balık, sezgilerin ve hayal gücün bugün doruğa çıkıyor; Ay'ın kendi burcuna geçmesiyle güçlenen bu enerjiyi iş hayatında yaratıcı bir çözüm için kullanabilirsin. Bu yaratıcı çözüm, bugün iş hayatında beklenmedik bir takdir kazanmana da yol açabilir.

Maddi olarak bugün hayalperest bir plana kapılmadan önce, ayaklarını yere sağlam basman gerekiyor. Bu temkinli yaklaşım, bugün seni gereksiz bir hayal kırıklığından koruyacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Balıklar, bugün partnerini normalden daha içten ve savunmasız bir şekilde sevdiğini keşfedebilir. Bekar Balıklar ise bugün hayalindeki kişiyle gerçek biri arasındaki farkı net bir şekilde görebilir. Bu netlik, ilişkinize daha gerçekçi ve sağlam bir zemin kazandıracak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…