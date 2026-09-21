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22 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 22 Eylül Salı günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, sezgilerin bugün sana yol gösteriyor; mantıkla açıklayamadığın bir his, doğru bir kararın işareti olabilir. Küçük bir fırsatı, ilk bakışta önemsiz görünse de değerlendirmekte fayda var.

Maddi olarak net bir plandan çok, akışına bırakman gereken bir gün bugün seni bekliyor. Kontrolü tamamen elinde tutmaya çalışmak yerine, biraz esneklik tanımak seni rahatlatır.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Balıklar, Jüpiter'in Neptün'e kurduğu açının etkisiyle bir kişiyi olduğundan fazla idealize edebileceğini, bu yüzden beklentisini gerçekçi tutması gerektiğini fark edebilir. Bekar Balıklar ise ilk izlenime tamamen güvenmeden zamana bırakmasının daha doğru olacağını görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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