Sevgili Balık, sezgilerin bugün sana yol gösteriyor; mantıkla açıklayamadığın bir his, doğru bir kararın işareti olabilir. Küçük bir fırsatı, ilk bakışta önemsiz görünse de değerlendirmekte fayda var.

Maddi olarak net bir plandan çok, akışına bırakman gereken bir gün bugün seni bekliyor. Kontrolü tamamen elinde tutmaya çalışmak yerine, biraz esneklik tanımak seni rahatlatır.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Balıklar, Jüpiter'in Neptün'e kurduğu açının etkisiyle bir kişiyi olduğundan fazla idealize edebileceğini, bu yüzden beklentisini gerçekçi tutması gerektiğini fark edebilir. Bekar Balıklar ise ilk izlenime tamamen güvenmeden zamana bırakmasının daha doğru olacağını görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…