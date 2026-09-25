Sevgili Balık, bugün duygularını tam olarak tarif etmekte zorlanabilirsin; dolunayın etkisiyle içindeki belirsizlik biraz daha yoğunlaşıyor. Duygularını netleştirmeye çalışman, partnerinle aranızdaki iletişimi bugün kolaylaştıracak.

Bekar Balıklar ise hayalindeki profilden uzaklaşıp bugün gerçek biriyle net bir adım atabilir; bu gerçekçilik, uzun vadede daha sağlam bir bağ kurmasını sağlayacak. Hayal ile gerçeği ayırt etmesi, bugün ona iyi bir rehber olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…