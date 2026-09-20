Sevgili Balık, ilişkisi olan Balıklar partnerini olduğu gibi görmeyi öğrenip beklentisini bu hafta gerçekçi tutabilir; Terazi mevsiminin dengeleyici etkisi bu farkındalığa destek oluyor.

Bekar Balıklar ise haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte, hayalindeki profilden uzaklaşıp karşısındakini olduğu gibi tanımaya başlayabilir.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…