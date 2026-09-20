Sevgili Balık, gerçekçi bir bütçe yapman bu hafta hayalperest bir yaklaşımdan çok daha işe yarayacak; Terazi mevsiminin ayakları yere bastıran havası bu gerçekçiliği destekliyor. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, ertelediğin bir adımı atma cesaretini bulabilir, bu adımın seni rahatlatacağını göreceksin.

Haftaya kadar şans seninle olsun…