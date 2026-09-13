Sevgili Balık, bu hafta Neptün bağışıklık sisteminiz ve ayaklarınız üzerinden hassasiyetinizi artırıyor. 14-20 Eylül aralığında mevsim geçişinin de etkisiyle hafif bir yorgunluk, alerjik bir tepki ya da ayaklarda şişkinlik hissedebilirsiniz. Başkalarının duygusal yükünü üstlenme alışkanlığınız bu hafta enerjinizi olması gerekenden fazla tüketebilir; sınır koymayı öğrenmek bedeninizi de koruyacak. Uyku kaliteniz dış etkenlere karşı bu dönemde daha savunmasız; yatmadan önce ekran süresini azaltmak size iyi gelecek. Suyla kurduğunuz bağ bu hafta da şifalı: kısa bir yüzme, sıcak bir duş ya da sadece deniz kenarında yürüyüş sinir sisteminizi dengeleyecek.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…