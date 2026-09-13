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Balık Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Eylül - 20 Eylül haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Neptün bağışıklık sisteminiz ve ayaklarınız üzerinden hassasiyetinizi artırıyor. 14-20 Eylül aralığında mevsim geçişinin de etkisiyle hafif bir yorgunluk, alerjik bir tepki ya da ayaklarda şişkinlik hissedebilirsiniz. Başkalarının duygusal yükünü üstlenme alışkanlığınız bu hafta enerjinizi olması gerekenden fazla tüketebilir; sınır koymayı öğrenmek bedeninizi de koruyacak. Uyku kaliteniz dış etkenlere karşı bu dönemde daha savunmasız; yatmadan önce ekran süresini azaltmak size iyi gelecek. Suyla kurduğunuz bağ bu hafta da şifalı: kısa bir yüzme, sıcak bir duş ya da sadece deniz kenarında yürüyüş sinir sisteminizi dengeleyecek.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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