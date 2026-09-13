Sevgili Balık, bu hafta Neptün finansal konularda gerçekçilikle hayal arasında bir çizgide yürümenizi istiyor. 14-20 Eylül aralığında yaratıcı bir projeden ya da sanatsal bir üretimden beklenmedik bir kazanç kapısı açılabilir. Her şeyin kendiliğinden yoluna gireceğine dair inancınız güzel, ama bu hafta bir sözleşmeyi ya da anlaşmayı imzalamadan önce ayrıntıları iki kez okumak sizi olası bir hayal kırıklığından koruyacak. Sezgileriniz para konusunda da güçlü, özellikle kimden uzak durmanız gerektiği konusunda size doğru sinyaller veriyor. Hayalleriniz kadar hesabınızı da düzenli tutmayı ihmal etmeyin.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…