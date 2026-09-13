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Balık Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 14 Eylül - 20 Eylül haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 14 Eylül - 20 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Neptün finansal konularda gerçekçilikle hayal arasında bir çizgide yürümenizi istiyor. 14-20 Eylül aralığında yaratıcı bir projeden ya da sanatsal bir üretimden beklenmedik bir kazanç kapısı açılabilir. Her şeyin kendiliğinden yoluna gireceğine dair inancınız güzel, ama bu hafta bir sözleşmeyi ya da anlaşmayı imzalamadan önce ayrıntıları iki kez okumak sizi olası bir hayal kırıklığından koruyacak. Sezgileriniz para konusunda da güçlü, özellikle kimden uzak durmanız gerektiği konusunda size doğru sinyaller veriyor. Hayalleriniz kadar hesabınızı da düzenli tutmayı ihmal etmeyin.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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