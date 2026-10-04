Sevgili Balık, seyahat, eğitim ya da belge işleriyle ilgili masraflar bu hafta çıkabilir ve Venüs retrosu son dakika riskini artırıyor. Bilet, evrak ya da randevu işlerini haftanın ortasına kadar kesinleştirmek seni gereksiz bir ek ücretten korur. Hafta sonunda doğacak Yeniay ortak hesap, kredi ya da sigorta gibi mahrem maddi konularda yeni bir düzen kurma fırsatı veriyor; o zamana doğru kayıtları gözden geçir. Mars'ın Uranüs'le uyumlu açısı iş yerinde ek bir görev getirebilir, bunun karşılığını konuşmaktan çekinme. Sezgisel olarak iyi görünen bir teklifi bile rakamlarla sınamak bu hafta seni korur.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…