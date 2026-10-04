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Balık Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 5 Ekim - 11 Ekim haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, seyahat, eğitim ya da belge işleriyle ilgili masraflar bu hafta çıkabilir ve Venüs retrosu son dakika riskini artırıyor. Bilet, evrak ya da randevu işlerini haftanın ortasına kadar kesinleştirmek seni gereksiz bir ek ücretten korur. Hafta sonunda doğacak Yeniay ortak hesap, kredi ya da sigorta gibi mahrem maddi konularda yeni bir düzen kurma fırsatı veriyor; o zamana doğru kayıtları gözden geçir. Mars'ın Uranüs'le uyumlu açısı iş yerinde ek bir görev getirebilir, bunun karşılığını konuşmaktan çekinme. Sezgisel olarak iyi görünen bir teklifi bile rakamlarla sınamak bu hafta seni korur.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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