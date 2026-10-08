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9 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ekim Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ayaklarında ve alt bacaklarında bugün yorgunluk, bağışıklığında düşüklük hissedebilirsin; Terazi'ye geçen Ay duygusal yoğunluğunu artırıyor. Öğleden sonra Ay'ın Neptün'le karşıtlığı dikkatini dağıtıp uyku ve beslenme düzenini sarsabilir; öğünlerini aksatmamak ve protein ağırlıklı bir kahvaltı ya da ara öğün tercih etmek enerjini sabit tutar. Ayak bileklerini çevirmek ve gün içinde ayakkabılarını birkaç dakika çıkarmak dolaşımı rahatlatır. Akşam ılık bir ayak banyosu ve bol sıvı uykuya geçişi kolaylaştırır. Sakin bir müzikle günü kapatmak da zihnini dinlendirir. Ayaklarını sıkan dar ayakkabılardan kaçınmak ve parmaklarını gün içinde birkaç kez oynatmak dolaşımı rahatlatır. Atlanan öğünler enerjini düşürdüğü için gün içinde yeterli protein almaya da dikkat et. Hafif bir esnemeyle günün sonunda omuzlarını gevşetmek de iyidir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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