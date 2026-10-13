article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Balık Burcu chevron-right-grey 14 Ekim Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ekim Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ayaklarında yorgunluk ve bağışıklıkta hafif bir düşüş hissedebilirsin; sıcak bir ayak banyosu ve bol sıvı rahatlatır. Sabaha doğru para evindeki Neptün'le yapılan üçgen uykunu ve sezgisel dinginliğini destekliyor. Kariyer evinden geçen Ay iş yükünü artırabilir, altıncı evdeki Jüpiter ve Mars de mesaiyi uzatabileceği için her saat başı kısa bir mola vermek baş ağrısını önler. Öğleden sonra Ay'ın Uranüs'le karşıtlığı evdeki ani bir değişiklikle kaygı yaratabilir, derin nefes almak yardımcı olur. Dokuzuncu evdeki Venüs retrosu eski bir kaygının bedende ağırlık bırakmasına yol açabilir. Gün içinde yeterli protein almak enerjini sabit tutar. Akşam ayaklarını yükseğe koymak şişliği azaltır. Sıcak bir bitki çayı ve erken uyku bağışıklığını destekler. Bol meyve ve sebze tüketmek enerjini yükseltir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Balık burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın