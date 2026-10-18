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19 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, on ikinci evinde Plüton'la kavuşan Ay dinlenme ve yalnız kalma ihtiyacını artırıyor; dokuzuncu evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise zihinsel dağınıklığı ayaklarında ve alt bacaklarda ağırlık olarak hissettirebilir. Akşam ayaklarını ılık suyla dinlendirmek ve rahat bir ayakkabı giymek bu yükü hafifletir. Dördüncü evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni evde kısa bir germe hareketini destekliyor. İkinci evdeki Neptün sabah saatlerinde uyku sersemliği yaratabilir, güne yavaş başla. Yeterince sıvı al, akşam geç saatte ağır yemekten kaçın. Uyurken ayaklarının altına ince bir yastık koymak şişliği azaltır. Ayak parmaklarını yavaşça kıpırdatmak ve tabanlarını masaj topuyla gevşetmek yorgunluğu alır. Dışarı çıkmadan önce kısa bir ısınma da faydalı. Erken uyumaya özen göster.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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