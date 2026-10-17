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18 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, on birinci evdeki Ay ile ortak kaynaklar evindeki Güneş akşam İlk Dördün'de kare kurarken, arkadaş buluşmalarında uzun süre ayakta kalmaktan ayak tabanı ve bel çevrende yorgunluk hissedebilirsin. Rahat ayakkabı seçmek ve oturabileceğin bir köşe bulmak bu yükü hafifletir. Dokuzuncu evdeki Merkür sabahki Ay uyumuyla zihinde dağınıklık yaratabilir, birkaç yavaş nefes almak iyi gelir. Soğuk havada kalın giyin, akşam geç saatte ağır yemek yeme. Gün boyunca düzenli sıvı al. Geceleri ayaklarını biraz yükseğe koyarak yatmak şişliği hafifletir. Ayak parmaklarını açıp kapatan küçük bir egzersiz tabanlardaki gerginliği azaltır. Dışarıda geçireceğin saatlerde ara sıra oturup dinlenmek de yeterli. Ilık bir içecek akşamını yumuşatır. Ayakkabılarını akşam çıkarıp ayaklarını havalandırmak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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