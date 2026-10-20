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21 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gecenin sessiz saatlerinde on ikinci evindeki Ay altıncı evindeki Jüpiter'le karşıt gelirken uykun hafif bölünebilir; sabah yavaş kalk. Öğleye doğru sekizinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken bedenin gevşiyor, sıcak bir öğle yemeği iyi gelir. Ay'ın ikindiye kadar yönsüz kalması ağır spor ya da yeni bir uygulamaya başlamadan önce beklemeni öneriyor. İkindiyle Ay burcuna geçince duyguların bedenine yansıyabilir; ayaklarını kaldırıp on dakika dinlen. Akşam saatlerinde dokuzuncu evindeki Venüs retrosuyla Ay arasındaki üçgen ılık bir bitki çayı ve erken uyku için iyi bir zaman. Gün içinde bol su iç ve yemek aralarında kısa molalar ver. Ayakkabını rahat seç; akşam ayak tabanlarına hafif masaj yapmak yorgunluğu alır. Hafif bir akşam yemeği uykuna destek olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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