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23 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş'in dokuzuncu evine geçişi uzak planlarını canlandırırken bedenin bu hareketliliğe yetişmeye çalışıyor; kalça ve uyluk çevrende yorgunluk hissedebilirsin. Öğle saatlerinde yeterince su içmeyi ve dik oturmayı unutma. Merkür yarın geriye döneceği için ayaklarını ılık suyla rahatlatmak ve erken yatmak sinir sistemini destekler. Gece geç saatte Ay Koç'a geçerken duyguların bedenine yansıyabilir, kısa bir nefes egzersizi yap. Hafif bir akşam yemeği ve bitki çayı uykuna yardım eder. Sabahları ayaklarını ılık suya sokmak güne iyi başlamanı sağlar. Yürürken rahat ayakkabı seç. Dizlerinin altına yastık koyarak uzanmak bacak yorgunluğunu alır. Gün içinde ince bir yünlü çorapla ayaklarını sıcak tut, soğuk içeceklerden uzak dur. Akşam hafif bir sebze çorbası içmek iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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