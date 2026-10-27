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28 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay dördüncü evinde seni evde dinlenmeye çağırıyor; belin ve ayakların uzun ev işleri yüzünden yorulabilir. Sabahki Plüton üçgeni tahliye ve arınma işlevlerini destekliyor, güne ılık suyla başlamak iyi gelir. Uranüs ile Ay'ın öğle buluşmasında uykun ya da sindirim düzenin ani bir değişim yaşayabilir; öğünleri aynı saatlerde tut. Satürn ikinci evinde boğaz ve ses tellerini korumanı istiyor, akşamki sekstil de sessiz bir akşamı destekliyor. Mars ve Jüpiter iş temposunu yükselttiği için sırtında ve omuzlarında gerginlik oluşabilir. Venüs geri giderken bilinçsiz atıştırma isteği duygusal olabilir; gerçekten acıkana kadar bekle. Yatmadan önce ayaklarını ılık suya sok. Atkı ya da yakayla boğazını soğuktan koru. Akşam sakin bir müzik açıp birkaç dakika gözlerini kapatmak sinirlerini dinlendirir. Bol sıvı iç.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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