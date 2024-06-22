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'Meksika Seddi' Olarak da Tanımlanan Meksika Sınır Duvarının Büyük Bir Rahatlıkla Aşıldığı Anlar Paylaşıldı

'Meksika Seddi' Olarak da Tanımlanan Meksika Sınır Duvarının Büyük Bir Rahatlıkla Aşıldığı Anlar Paylaşıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 17:23

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Kaliforniya-Meksika sınırına inşa edilen duvarın son derece güvenli olduğu, hatta duvara 30 metre yüksekliğinde yeni çitler ve göçmenlerin geçişini durdurmak için çatılara caydırıcı yapıların yerleştirildiği söylenmişti.

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Sınır duvarının, göçmenler tarafından basit bir şekilde aşıldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Sınır duvarının, göçmenler tarafından basit bir şekilde aşıldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

O görüntülere "Meksika Sınır Duvarı reklamı yapıldığı kadar etkili görünmüyor" yorumları yapıldı.

O görüntülere "Meksika Sınır Duvarı reklamı yapıldığı kadar etkili görünmüyor" yorumları yapıldı.

İşte o anlar;

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