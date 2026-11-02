EYT'yi Kaçıranlar İçin Yeni Teklif Meclis'te: 1999 Sonrası Sigortalılar İçin Yaş Şartsız Emeklilik Teklifi
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EYT düzenlemesinin dışında kalan, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan çalışanlar için Meclis'e yeni bir teklif sunuldu. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in imzasını taşıyan teklif, prim ve hizmet süresi şartlarını doldurup yalnızca yaş şartı nedeniyle emekli olamayanlara yaş aranmaksızın aylık bağlanmasını öngörüyor. Teklif komisyona sevk edildi, henüz yasalaşmış değil.
Teklif, 5510 sayılı Kanun'a eklenecek tek bir geçici maddeyle yaş şartını devre dışı bırakmayı hedefliyor.
Kapsamdaki grup, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk kez sigortalı olanlar.
Gerekçeye göre 1999'daki yaş şartı geriye dönük hak kaybına yol açtı, 2023'teki EYT ise dar bir dönemi kapsadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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