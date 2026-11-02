EYT'yi Kaçıranlar İçin Yeni Teklif Meclis'te: 1999 Sonrası Sigortalılar İçin Yaş Şartsız Emeklilik Teklifi

Üç maddeden oluşan teklifin çekirdeği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenmesi istenen 'Geçici Madde 113'. Bu maddeye göre sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını tamamlamış, ama yalnızca yaşı tutmayan kişiler, kanun yürürlüğe girdikten sonra kuruma yazılı başvuru yaparak yaşlılık aylığı talep edebilecek.

Teklifin ikinci maddesi yürürlük tarihini Resmî Gazete'de yayımlandığı gün olarak belirliyor, üçüncü maddesi ise kanunun yürütülmesini Cumhurbaşkanı'na bırakıyor. Teklif TBMM Başkanlığı'na sunulduktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Düzenlemenin sosyal güvenlik sistemine getireceği mali yükün hesaplanıp kamuoyuyla paylaşılması da teklifte yer alan talepler arasında.