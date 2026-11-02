article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Burç Yorumuna Göre 3 Kasım Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 3 Kasım Salı Günün Nasıl Geçecek?

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 3 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 3 Kasım Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 3 Kasım Salı gününe ait günlük burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, güne gece yarısından sonra Ay'ın Jüpiter'le buluşması başlıyor ve beşinci evinde yaratıcı enerjini, eğlenme isteğini yüksek tutuyor. Ay öğle vakti Başak'a adım atarak altıncı evinde iş düzenini ve sağlık rutinini öne çıkarıyor. Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği aklına ani, plansız fikirler getirebilir, karar vermeden önce bir nefes al. Birinci evde görünür olan Satürn ve Neptün temkinli adımlar istiyor.

Maddi olarak sekizinci evin yükünü taşıyan Güneş ile geri hareketli Merkür ortak gelir ve taksit konusunu hatırlatıyor. Ay'ın Venüs'le şafağa doğru kurduğu uyumlu açı bu konuda yumuşak bir çözüm kapısı aralıyor. Gün ilerledikçe iş yerindeki küçük harcamalar bütçende iz bırakabilir. On birinci eve uzanan Plüton arkadaş çevrendeki bir paylaşımda ölçü istiyor.

Gelelim aşka. Yedinci evin yükünü taşıyan geri hareketli Venüs ilişkide bekleyen bir konuşmayı yeniden gündeme taşıyor. Güne yayılan uyumlu enerji içini açmanı kolaylaştırıyor, akşam saatlerindeki gerginliği ise sabırla geçiştirmen gerekir. Partnerli Koç, birlikte yapılan kısa bir yürüyüşle bağı tazeler. Bekar Koç ise iş ya da spor çevresinde tanıştığı birine sıcak yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sabaha karşı Ay ile Jüpiter arasında oluşan kavuşum dördüncü evinde yuvanı, aileni ve iç huzurunu ısıtarak günü açıyor. Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren beşinci evinde keyif, yaratıcılık ve kalbinin sesini canlandırıyor. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare burcundaki beklenmedik bir değişikliğe işaret edebilir, esnek kal. On ikinci evdeki Satürn ve Neptün yorgunluk hissini artırabilir.

Maddi olarak yedinci evde görünür olan Güneş ve geri giden Merkür ortaklarla yapılan bir ödeme konusuna dikkat çekiyor. Gün doğmadan Venüs'e uzanan Ay sekstili ev kaynaklı bir giderde sana nefes aldırabilir. Akşama doğru ani bir alışveriş isteği doğarsa bir gece beklet. Onuncu evin yükünü taşıyan Plüton işyerindeki ücret konuşmalarında sabır istiyor.

Peki ya aşk? Altıncı evde görünür olan geri hareketli Venüs gündelik rutinlerin ilişkine etkisini düşündürüyor. Sabaha karşı süren uyumlu etki sakin bir konuşmaya imkan veriyor. Partnerli Boğa, evde paylaşılan küçük bir sürprizle yakınlık kurar. Bekar Boğa ise sosyal bir akşamda ilgi çekici birine kısa bir mesaj atabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, güne gün başlarken Jüpiter'e kavuşan Ay başlıyor ve üçüncü evinde konuşma, yazışma ve kısa yolculuk trafiğini canlı tutuyor. Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek dördüncü evinde ev ve aile konularını öne çıkarıyor. Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı burcundaki Uranüs'ü tetikleyerek huzursuzluk yaratabilir, aceleci cümleleri ertele. On birinci eve uzanan Satürn ve Neptün arkadaş çevresinde sorumluluk bekliyor.

Maddi olarak altıncı evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi iş yerinde bekleyen bir ödemeyi gündeme getiriyor. Ay ile retro Venüs arasındaki sabah öncesi uyum yazı ya da satış yoluyla küçük bir kazanç ihtimali taşıyor. Eve dair bir harcama öğleden sonra öne çıkabilir. Dokuzuncu evde görünür olan Plüton eğitim ya da yurt dışı giderlerinde fiyat farkı gösterebilir.

Gelelim aşka. Beşinci evdeki geri hareketli Venüs geçmişte kalan bir sohbeti yeniden akla getiriyor. Güne yayılan yumuşak enerji bunu konuşmayı kolaylaştırıyor. Partnerli İkizler, eski bir fotoğrafı paylaşarak yakınlaşabilir. Bekar İkizler ise akşam gelen bir mesajla heyecanlanabilir ama yanıtı acele etmeden yazmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay ve Jüpiter'in gece saatlerindeki kavuşumu ikinci evinde gelir ve değer duygunu yükselterek günün tonunu belirliyor. Öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay üçüncü evinde mesajlaşmayı, komşuluk ilişkilerini ve kısa yolları hareketlendiriyor. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi on ikinci evindeki gizli kaygıları kabartabilir, içini bir yakınınla paylaş. Onuncu evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün kariyerde sabır istiyor.

Maddi olarak beşinci eve uzanan Güneş'e yaklaşan retro Merkür keyif ve hobi harcamalarını yeniden tartıyor. Sabaha karşı Ay ile Venüs arasında oluşan sekstil ev ve aile bütçesinde uzlaşma sağlayabilir. Yazışma yoluyla gelen bir ödeme haberi gün içinde netleşebilir. Sekizinci evdeki Plüton ortak kaynaklar konusunda dikkatli konuşmanı öğütlüyor.

Peki ya aşk? Dördüncü eve uzanan geri hareketli Venüs ev içindeki duygusal dengeyi gündeme getiriyor. Gün doğmadan oluşan uyumlu açı yumuşak bir konuşma için kapı aralıyor. Partnerli Yengeç, birlikte yenen sade bir akşam yemeğiyle bağı güçlendirir. Bekar Yengeç ise güvendiği birinin aracılığıyla tanışacağı kişiye ılımlı yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, güne gece yarısından sonra Ay'ın Jüpiter'le buluşması başlıyor ve birinci evinde özgüvenini, cömertliğini ve görünürlüğünü yükseltiyor. Ay öğle vakti Başak'a adım atarak ikinci evinde para ve değer konularını masaya koyuyor. Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği on birinci evindeki arkadaşlık alanında ani bir haber getirebilir, tepkini ölçülü tut. Dokuzuncu evde görünür olan Satürn ve Neptün uzak planlarda sabır istiyor.

Maddi olarak dördüncü evin yükünü taşıyan Güneş ile geri hareketli Merkür konut gideriyle ilgili askıda kalmış bir kalemi geri getiriyor. Birinci evdeki Mars ve Jüpiter kazanç isteğini canlı tutuyor. Ay'ın Venüs'le şafağa doğru kurduğu uyumlu açı yakın çevreden gelen bir para konuşmasını yumuşatıyor. Öğleden sonra yapılacak harcamayı iki kez düşün.

Gelelim aşka. Üçüncü evin yükünü taşıyan geri hareketli Venüs yakın bir çevreden duyduğun eski bir cümleyi hatırlatıyor. Sabaha karşı süren uyumlu etki partnerine sıcak bir cümle kurmanı kolaylaştırır. Partnerli Aslan, kısa bir mesajla ilgisini gösterebilir. Bekar Aslan ise bir tanışıklıkta cömert davranırken sınırını da korumalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sabaha karşı Ay ile Jüpiter arasında oluşan kavuşum on ikinci evinde dinlenme, iç huzur ve gizli planlar alanını genişleterek günü karşılıyor. Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren birinci evinde kimliğini, görünüşünü ve yeni başlangıç isteğini öne çıkarıyor. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare kariyer alanında ani bir değişikliği tetikleyebilir, sakin kal. Sekizinci evdeki Satürn ve Neptün paylaşılan kaynaklarla ilgili çekinceleri yüzeye çıkarıyor.

Maddi olarak ikinci evde görünür olan geri hareketli Venüs harcama alışkanlıklarını gözden geçirtiyor. Üçüncü evde görünür olan Güneş ve geri giden Merkür yazışma ve fatura konusunda küçük bir hataya yol açabilir. Gün doğmadan Venüs'e uzanan Ay sekstili kendi değerini hatırlamana yardım ediyor. Gün sonunda tutarları iki kez kontrol et.

Peki ya aşk? Sabaha karşı süren uyumlu etki partnerinle baş başa bir sohbeti güzelleştiriyor. Akşamüstü yükselen iç gerginlik sakin bir yürüyüşle yatışır. Bekar Başak ise rutinin içinde gözüne çarpan birine içten bir selam verebilir. İlk adımdan önce kendi isteklerini netleştir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, güne gün başlarken Jüpiter'e kavuşan Ay başlıyor ve on birinci evinde arkadaşlık ve ortak hayalleri büyütüyor. Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek on ikinci evinde dinlenme ve iç dünya ihtiyacını artırıyor. Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı dokuzuncu evindeki planları sarsabilir, yeni bir fikre atlamadan önce düşün. Burcundaki geri hareketli Venüs kendi isteklerini tartmayı sürdürüyor.

Maddi olarak ikinci evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi kazanç planında pazarlık payı bırakıyor. Ay ile retro Venüs arasındaki sabah öncesi uyum gelir alanında rahatlatıcı bir ihtimal getiriyor. On birinci evin yükünü taşıyan Mars ve Jüpiter sosyal çevrede masraf isteğini artırabilir. Yedinci eve uzanan Satürn ve Neptün ortaklıklarda net bir çizgi çekmeni istiyor.

Gelelim aşka. Burcundaki Venüs, sabaha karşı Ay'la kurduğu uyumlu açıyla kalbini daha rahat dinlemene yardım ediyor. Partnerli Terazi, ortak bir hayali konuşarak yakınlaşır. Bekar Terazi ise sosyal bir ortamda ilgi çekici biriyle sohbet edebilir; hızlı sonuç beklemesin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay ve Jüpiter'in gece saatlerindeki kavuşumu onuncu evinde mesleki görünürlüğünü destekleyerek günü açıyor. Öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay on birinci evinde arkadaş çevreni ve gelecek hedeflerini öne çıkarıyor. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi sekizinci evindeki ortak kaynak konularında beklenmedik bir gelişme getirebilir. Burcundaki Güneş ile retro Merkür ise sözlerini tartmanı istiyor.

Maddi olarak onuncu evde görünür olan Mars ve Jüpiter mesleki yükseliş için sana destek çıkıyor. On ikinci eve uzanan geri hareketli Venüs gizli kalan küçük harcamaları fark ettiriyor. Sabaha karşı Ay ile Venüs arasında oluşan sekstil bu konuda rahatlatıcı bir bakış sağlıyor. Altıncı evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün çalışma planında disiplini şart koşuyor.

Peki ya aşk? Kalbini açmak istesen de akşam gerginliğiyle sert konuşma riskine dikkat et. Partnerli Akrep, kısa ve sade bir teşekkürle ilişkiyi ısıtır. Bekar Akrep ise arkadaş çevresinden gelen bir davette ilgi çekici biriyle karşılaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, güne gece yarısından sonra Ay'ın Jüpiter'le buluşması başlıyor ve dokuzuncu evinde eğitim, yolculuk ve geniş planları besliyor. Ay öğle vakti Başak'a adım atarak onuncu evinde kariyer ve sorumluluk alanını öne çıkarıyor. Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği yedinci evindeki ilişkilerde ani bir değişikliğe işaret edebilir, esnek davran. Beşinci evde görünür olan Satürn ve Neptün yaratıcı projelerde acele etmemeni öğütlüyor.

Maddi olarak on ikinci eve uzanan geri hareketli Merkür unutulmuş bir abonelik kaydını hatırlatabilir. Ay'ın Venüs'le şafağa doğru kurduğu uyumlu açı arkadaşlardan gelen yararlı bir bilgiyle bütçeyi rahatlatabilir. Öğleden sonra iş yerinde gelir konuşması gündeme gelebilir. Üçüncü eve uzanan Plüton yazışma giderlerinde fiyat artışını gösterebilir.

Gelelim aşka. On birinci evin yükünü taşıyan geri hareketli Venüs arkadaşlık zemininde filizlenen bir yakınlığı gündeme getiriyor. Sabaha karşı kurulan uyumlu açı bir arkadaş buluşmasını güzelleştirebilir. Partnerli Yay, ortak bir arkadaşla yapılan sohbetle bağı tazeler. Bekar Yay ise ortak bir ilgi alanı üzerinden tanıştığı birine açılabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sabaha karşı Ay ile Jüpiter arasında oluşan kavuşum sekizinci evinde ortak kaynaklar, borç ve derin duygular alanını harekete geçirerek günü başlatıyor. Başak'a yeni giren Ay öğlenden itibaren dokuzuncu evinde eğitim, yurt dışı ve geniş bakış açısı konularını öne çıkarıyor. Akşam saatlerinde Ay ile Uranüs arasında oluşan kare altıncı evindeki iş düzeninde ani bir değişiklik getirebilir. Dördüncü evdeki Satürn ve Neptün yuvaya dair yükümlülükleri hatırlatıyor.

Maddi olarak on birinci evde görünür olan Güneş ve geri giden Merkür arkadaşlardan gelen ortak bir teklifi yeniden tartıyor. Sekizinci eve uzanan Mars ve Jüpiter vergi ve borç gibi ortak yükleri öne çıkarıyor. Gün doğmadan Venüs'e uzanan Ay sekstili kariyerden gelen bir ödeme konusunda rahatlık sağlayabilir. Her teklifin şartını yazılı al.

Peki ya aşk? Onuncu evde görünür olan geri hareketli Venüs iş ve ilişki dengesini sorgulatıyor. Sabaha karşı süren yumuşak etki partnerine ayıracağın zamanı planlamana yardım ediyor. Bekar Oğlak ise meslek çevresinde tanıştığı birine akşam kısa bir selam gönderebilir. Aceleci olmamak sana yarar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, güne gün başlarken Jüpiter'e kavuşan Ay başlıyor ve yedinci evinde ilişkilerdeki hareketliliği artırıyor. Ay öğle saatlerinde Başak'a geçerek sekizinci evinde ortak para, borç ve derin bağlar alanını öne çıkarıyor. Ay'ın Uranüs'le akşam kurduğu gergin açı beşinci evindeki yaratıcı işlerde ani bir yön değişikliği getirebilir. Burcundaki Plüton dönüşüm duygunu sürdürüyor.

Maddi olarak onuncu evdeki Güneş ve retro Merkür ikilisi kariyer hedeflerini gelir beklentisiyle yeniden hizalıyor. Yedinci evin yükünü taşıyan Mars ve Jüpiter ortaklıkta pahalı bir kararı gündeme getirebilir. Ay ile retro Venüs arasındaki sabah öncesi uyum eğitim ve uzak mesafe masraflarında dengeli bir yol gösterebilir. Payları yazılı belirle.

Gelelim aşka. Dokuzuncu evdeki geri hareketli Venüs uzak kalan bir bağlantıyı ya da ertelenmiş bir yolculuğu hatırlatıyor. Sabaha karşı süren uyumlu etki partnerinle bir plan yapmanı kolaylaştırır. Bekar Kova ise çevrimiçi bir sohbette ilgi çekici biriyle yakınlaşabilir, tanışmadan önce kısa bir görüntülü görüşme faydalı olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay ve Jüpiter'in gece saatlerindeki kavuşumu altıncı evinde çalışma temposunu ve sağlık alışkanlıklarını canlandırarak güne çıkıyor. Öğleye doğru Başak burcuna ilerleyen Ay yedinci evinde ilişkileri ve ortaklıkları öne çıkarıyor. Gün batarken Uranüs'e uzanan Ay karesi dördüncü evindeki konut harcamalarında beklenmedik bir değişikliğe işaret edebilir. İkinci evin yükünü taşıyan Satürn ve Neptün kazanç alanında net olmayan bir duygu bırakabilir.

Maddi olarak dokuzuncu eve uzanan Güneş'e yaklaşan retro Merkür seyahat planında bilinmeyen bir maliyeti ortaya çıkarabilir. Altıncı evde görünür olan Mars ve Jüpiter temponu yükseltirken fazladan kazanma şansı tanıyor. Sabaha karşı Ay ile Venüs arasında oluşan sekstil ortak paralarda bir rahatlık sunabilir. Ödeme yapmadan önce koşulları sor.

Peki ya aşk? Sekizinci eve uzanan geri hareketli Venüs geçmişte kalan bir ilişkinin izlerini hatırlatıyor. Sabaha karşı kurulan uyumlu açı geçmişle barışmana imkan veriyor. Partnerli Balık, şefkatli bir sohbetle bağı derinleştirir. Bekar Balık ise iş ortamında tanıştığı birine sakin bir ilgi gösterebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın