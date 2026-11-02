Günlük Burç Yorumuna Göre 3 Kasım Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, güne gece yarısından sonra Ay'ın Jüpiter'le buluşması başlıyor ve beşinci evinde yaratıcı enerjini, eğlenme isteğini yüksek tutuyor. Ay öğle vakti Başak'a adım atarak altıncı evinde iş düzenini ve sağlık rutinini öne çıkarıyor. Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği aklına ani, plansız fikirler getirebilir, karar vermeden önce bir nefes al. Birinci evde görünür olan Satürn ve Neptün temkinli adımlar istiyor.

Maddi olarak sekizinci evin yükünü taşıyan Güneş ile geri hareketli Merkür ortak gelir ve taksit konusunu hatırlatıyor. Ay'ın Venüs'le şafağa doğru kurduğu uyumlu açı bu konuda yumuşak bir çözüm kapısı aralıyor. Gün ilerledikçe iş yerindeki küçük harcamalar bütçende iz bırakabilir. On birinci eve uzanan Plüton arkadaş çevrendeki bir paylaşımda ölçü istiyor.

Gelelim aşka. Yedinci evin yükünü taşıyan geri hareketli Venüs ilişkide bekleyen bir konuşmayı yeniden gündeme taşıyor. Güne yayılan uyumlu enerji içini açmanı kolaylaştırıyor, akşam saatlerindeki gerginliği ise sabırla geçiştirmen gerekir. Partnerli Koç, birlikte yapılan kısa bir yürüyüşle bağı tazeler. Bekar Koç ise iş ya da spor çevresinde tanıştığı birine sıcak yaklaşabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…