Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay sabaha karşı İkizler'e geçerek üçüncü evinde, yani iletişim ve kısa yolculuk alanında dolaşmaya başlıyor. Öğleye doğru Uranüs'le buluşan Ay, işyerinde ani bir telefon, plan değişikliği ya da beklenmedik bir haber getirebilir; esnek kalırsan günü kazançla kapatırsın. Önemli bir yazışmayı göndermeden önce bir kez daha oku.

Maddi olarak Plüton'la kurulan sabah üçgeni, gelirini uzun vadede büyütecek bir fikri görünür kılıyor. Kısa sürede sonuç beklemeden önce hesabını bir deftere yaz. Akşam Satürn'le oluşan sekstil harcamalarını disipline etmek için iyi bir fırsat; gereksiz aboneliklerini ayıkla.

Peki ya aşk? Venüs yedinci evinde geri giderken Chiron'la karşı karşıya geliyor ve ilişkide eski bir kırgınlığı hatırlatabilir. Partnerine suçlamak yerine nasıl hissettiğini anlat. Bekar Koç ise yazışarak tanıştığı biriyle ilk sohbette duygularını saklamamalı ama hızlı da gitmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…