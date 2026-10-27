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Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Ekim Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 28 Ekim Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

İşte, 28 Ekim Çarşamba gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay sabaha karşı İkizler'e geçerek üçüncü evinde, yani iletişim ve kısa yolculuk alanında dolaşmaya başlıyor. Öğleye doğru Uranüs'le buluşan Ay, işyerinde ani bir telefon, plan değişikliği ya da beklenmedik bir haber getirebilir; esnek kalırsan günü kazançla kapatırsın. Önemli bir yazışmayı göndermeden önce bir kez daha oku.

Maddi olarak Plüton'la kurulan sabah üçgeni, gelirini uzun vadede büyütecek bir fikri görünür kılıyor. Kısa sürede sonuç beklemeden önce hesabını bir deftere yaz. Akşam Satürn'le oluşan sekstil harcamalarını disipline etmek için iyi bir fırsat; gereksiz aboneliklerini ayıkla.

Peki ya aşk? Venüs yedinci evinde geri giderken Chiron'la karşı karşıya geliyor ve ilişkide eski bir kırgınlığı hatırlatabilir. Partnerine suçlamak yerine nasıl hissettiğini anlat. Bekar Koç ise yazışarak tanıştığı biriyle ilk sohbette duygularını saklamamalı ama hızlı da gitmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay dolunaydan sonra burcundan çıkıp ikinci evine, yani kazanç alanına taşınıyor. Sabah Plüton'la üçgen yapan Ay, iş hayatında uzun süredir kafanda tuttuğun bir terfi ya da pozisyon planına cesaret veriyor. Öğle civarında Uranüs'le buluşunca ani bir teklif gelebilir; heyecanla evet demeden önce ayrıntıları sor.

Maddi olarak Uranüs ikinci evinde olduğundan gelir kalemlerinde ani bir değişiklik, örneğin ek bir ödeme ya da beklenmedik bir masraf, gündeme gelebilir. Banka hareketlerine göz at. Akşam Satürn'le kurulan sekstil, aylık bütçeni yeniden dengelemen için sağlam zemin veriyor.

Gelelim aşka. Geri hareketli Venüs altıncı evinde günlük düzenle ilişki arasındaki dengeyi sorgulatıyor; Chiron karşıtlığı bir sözün hâlâ içini sızlattığını gösterebilir. İlişkisi olan Boğa, partnerine ayıracağı sakin bir akşam saatiyle bu sızıyı hafifletebilir. Bekar Boğa ise iş ya da spor ortamındaki bir sohbetin yakınlaşmaya dönüşmesine açık olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcuna geçti ve gün boyu enerjin hareketli, zihnin keskin. Öğleye doğru Uranüs'le kavuşan Ay, ani bir fikir, görüşme ya da değişiklik talebi getirebilir; kendini doğru ifade ettiğin her toplantı sana artı yazar. Akşam Satürn'le kurulan sekstil, uzun süredir ertelediğin bir sorumluluğu rahatça tamamlamanı sağlar.

Maddi olarak sabahki Plüton üçgeni, yurt dışı ya da eğitimle ilgili bir ödemenin yeniden düzenlenebileceğini gösteriyor. Rakamları yazılı sorup öğren. Gelirini artırmak için eğitim ya da sertifika fikri akla gelebilir; maliyetini hesapla.

Peki ya aşk? Venüs beşinci evinde geri giderken Chiron'un karşısına geçtiğinden eski bir flört ya da yaralayıcı bir söz hatırlanabilir. Birlikte olduğun kişiyle geçmişi yeniden açmadan yakınlık kurmalısın. Bekar İkizler ise ilk mesajı atmak için cesaretini toplayabilir; sevimli bir espri buzları eritir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay on ikinci evine, yani dinlenme ve içe dönme alanına geçiyor ve işte arka planda kalmayı tercih edebilirsin. Satürn kariyer evinde olduğundan akşamki Ay sekstili, yöneticinle sorumluluk paylaşımını net konuşmak için iyi. Öğlen Uranüs'le buluşan Ay, gizli kalan bir bilginin birdenbire ortaya çıkmasına neden olabilir.

Maddi olarak Plüton sekizinci evinde ortak para ve borç alanını dönüştürüyor; sabahki üçgen, bir anlaşma ya da kredi konusunda yapıcı bir sonuç getirebilir. Ortakların ya da ailenin payını yazılı hale getir. Küçük tasarruflarla başla.

Gelelim aşka. Venüs ev ve aile alanında geri giderken Chiron'la karşı karşıya gelerek çocukluktan gelen bir kırgınlığı canlandırabilir. İlişkisi olan Yengeç, partnerine evde yumuşak bir ses tonuyla yaklaşmalı. Bekar Yengeç ise yalnız kalma isteğiyle dışarı çıkma isteğini dengelemeli; bir arkadaşın daveti iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay on birinci evinde, yani arkadaşlık ve hedefler alanında dolaşırken öğle vakti Uranüs'le buluşuyor ve bir grup ya da dijital ekip çalışmasında sürpriz bir gelişme getirebilir. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, ortaklık konusunda güçlü bir pozisyon almana destek veriyor. Kendi görüşünü açıkça söyle ama dinlemeyi de ihmal etme.

Maddi olarak Satürn dokuzuncu evinde eğitim ve yurt dışı harcamalarında sabır istiyor; akşamki sekstil bu konudaki planını sağlamlaştırır. Mars ve Jüpiter burcunda olduğundan harcama isteği artabilir, ama gerçek ihtiyacı ayırt etmen kolay.

Peki ya aşk? Üçüncü evindeki geri hareketli Venüs, Chiron'la kurduğu karşıtlık yüzünden söylenmemiş bir cümlenin yakınlığı aksatmasına yol açabilir. Bir ilişkin varsa yazışmak yerine yüz yüze konuşmayı seç. Bekar Aslan ise bir arkadaş çevresinde tanışacağı biriyle göz teması kurarken ilgisini ölçülü tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay kariyer evine geçiyor ve gün boyu görünür olman gereken bir ortamdasın. Öğleye doğru Uranüs'le buluşan Ay, yöneticiden gelen ani bir istek ya da toplantı değişikliği getirebilir; hazırlıklı olmak seni rahat ettirir. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, iş düzenindeki bir aksaklığı kökünden çözme gücü veriyor.

Maddi olarak ikinci evindeki geri hareketli Venüs kazandığın paranın karşılığını yeniden sorgulatıyor; Chiron karşıtlığı kendini ucuza satmışlık hissini canlandırabilir. Zam ya da ücret konuşmasını hazırlamadan açma. Akşam Satürn'le sekstil bütçeyi disipline etmeyi kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Mars ve Jüpiter on ikinci evinde bastırılmış duyguları yüzeye çıkarabiliyor. İlişkisi olan Başak, iş yükü yüzünden partnerini ihmal ettiğini fark edip telafi edebilir. Bekar Başak ise iş ortamında uzaktan beğendiği birine küçük bir iyilik teklif ederek konuşmayı başlatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay dokuzuncu evinde eğitim, yayıncılık ve uzak bağlantılar alanında ilerliyor. Öğle vakti Uranüs'le buluşan Ay, yurt dışından ya da uzaktan gelen beklenmedik bir haber, bir davet ya da bir kurs fırsatı getirebilir. Venüs burcunda geri giderken Chiron'la karşı karşıya gelerek öz değer konusunda seni sorgulatıyor; kendini başkalarının gözünden ölçme.

Maddi olarak Satürn ortaklık evinde olduğundan akşamki sekstil, bir sözleşme ya da ortak bütçe konusunda net sınırlar çizmen için uygun. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, yaratıcı bir işten gelir fikri doğurabilir.

Peki ya aşk? Partnerinle gelecek planı konuşmak ikinizi de rahatlatır. Geçmişte konuşulmayan bir konuyu yumuşak biçimde açmak için uygun bir akşam. Bekar Terazi ise uzak mesafeden ya da farklı bir kültürden birine merak duyabilir; bir mesaj atmak zarar vermez.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay sekizinci evinde, yani ortak kaynaklar ve derin duygular alanında ilerlerken öğlen Uranüs'le buluşarak bir ortak proje, ödeme ya da paylaşılan sorumlulukta ani bir değişiklik çıkarabilir. Mars ve Jüpiter kariyer evinde olduğundan çalışma hevesin yüksek; yönetici seni fark ediyor. Sabahki Plüton üçgeni evdeki bir kararı kolaylaştırır.

Maddi olarak Satürn altıncı evinde günlük iş düzeninde istikrar istiyor, akşamki sekstil bu sabrı ödüllendirir. Ortak hesap ya da kredi konusunda bir yazışma yapacaksan öğleden önce bitir. Ani bir harcama çıkarsa aileyle konuşarak çöz.

Gelelim aşka. Venüs on ikinci evinde geri giderken Chiron karşıtlığıyla gizli kalan bir hassasiyeti ortaya çıkarabilir. İçinden geçenleri partnerine yazılı ya da sessiz bir yürüyüşte anlatabilirsin. Bekar Akrep ise eski bir ilginin yeniden güçlendiğini fark edebilir; bunu aceleyle sonuçlandırmamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay yedinci evinde ortaklık alanından geçerken öğlen Uranüs'le buluşuyor; bir müşteri, ortak ya da ekip arkadaşından beklenmedik bir talep gelebilir. Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinde uzak planlara ve eğitime hız veriyor. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, bir yazışmada kilit bir noktayı çözer.

Maddi olarak Satürn beşinci evinde yatırım ve eğlence harcamalarını sınırlamanı istiyor; akşamki sekstil bunu stressiz yapmanı sağlar. Uzaktan gelen bir gelir konusunda yazılı teyit iste. Hobi harcamasını bir üst sınırla yönet. Seyahat ya da kurs ödemelerini ay sonunda toplamak yerine şimdiden sıraya koy.

Peki ya aşk? Arkadaşlık evinde geri hareket eden Venüs, Chiron'un karşısında durarak ortak çevrede eski bir kırgınlığı canlandırabilir. Partnerini arkadaş ortamına katıp ona ilgi göstermek ilişkiyi ısıtır. Bekar Yay ise ilişkiye giden kapıyı ortak çevreden gelen birine aralayabilir ama temkinli ilerlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay altıncı evinde, yani iş düzeni ve sağlık alanında ilerlerken öğlen Uranüs'le buluşuyor ve iş akışında ani bir değişiklik, örneğin vardiya ya da teslim tarihi kayması getirebilir. Sabah Plüton'la kurduğu üçgen, para tarafında kalıcı bir düzen kurmana destek veriyor. Venüs kariyer evinde geri giderken görünür olmakla yetinme, kaliteyi öne çıkar.

Maddi olarak Plüton ikinci evinde kazanç alanını dönüştürüyor, sabahki üçgen bu dönüşümü kolaylaştırıyor. Satürn dördüncü evinde olduğundan akşamki sekstil, ev ya da aile giderleri için sağlam bir plan yapmaya yarar. Sekizinci evinden geçen Mars ve Jüpiter borç ve ortak kaynakları da harekete geçiriyor.

Gelelim aşka. Chiron'un karşıtına geçen Venüs, iş ve ilişki arasında kendini ikinci plana atmış hissini yükseltebilir. Birlikte olduğun kişiye ayıracağın yarım saati takvimine yaz. Bekar Oğlak ise iş çevresinden gelen bir ilginin ciddi niyet taşıyıp taşımadığını sakin sakin gözlemlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Plüton burcunda ilerlerken sabah ona üçgen yapan Ay, kendi yolunu çizme konusundaki cesaretini artırıyor. Ay beşinci evinde yaratıcılık alanında, öğlen Uranüs'le buluşunca ani bir proje fikri doğurabilir. İşte bunu not al ama paylaşmadan önce olgunlaştır.

Maddi olarak Satürn üçüncü evinde iletişim ve kısa yolculuk giderlerinde dikkat istiyor; akşamki sekstil, yazılı bir bütçe tutmanı kolaylaştırır. Mars ve Jüpiter yedinci evinde ortak harcamaları ve sözleşmeleri hareketlendiriyor. Rakamları ortaklarınla ayrı ayrı doğrula. Telefon ve internet faturalarını kontrol etmek küçük bir tasarruf sağlar.

Peki ya aşk? Venüs dokuzuncu evinde geri hareket ederken Chiron karşıtlığı, uzak mesafeli ya da farklı görüşlere sahip birine duyduğun yakınlıkta kırılganlık yaratabilir. Partnerine yapacağın eğlenceli bir sürpriz havayı yumuşatır. Bekar Kova ise beklenmedik bir yerde karşılaştığı ilginç birine kapıyı aralamalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay dördüncü evinde ev ve aile alanında dolaşırken öğlen Uranüs'le buluşuyor ve evden çalışıyorsan teknik bir aksama, aileden biriyle plan değişikliği getirebilir. Satürn ikinci evinde mali sorumluluğunu hatırlatıyor. İş düzeni evinde bulunan Mars ve Jüpiter temponu yukarı çekiyor; sınırlarını bilerek çalış.

Maddi olarak sabah Plüton üçgeni, gizli kalmış bir gider ya da unutulmuş bir alacağı ortaya çıkarabilir. Akşam Satürn'le sekstil bütçenin temel taşlarını sağlamlaştırmaya uygun. Geri hareketli Venüs sekizinci evinde ortak parada yazılı netliği şart koşuyor.

Gelelim aşka. Chiron'la karşı karşıya gelen Venüs ortak değerlerinizi ve sınırlarınızı sorgulatıyor. İlişkisi olan Balık, geçmişten gelen bir kırgınlığı eve taşıdığını fark edebilir; sevgiyle konuşmak çözer. Bekar Balık ise bir yakınının tanıştırmasıyla karşılaşacağı biri hakkında önyargısız davranmalı. Akşam ev ortamında yapacağın sakin bir sohbet bağınızı güçlendirir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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