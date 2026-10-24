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Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 25 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 25 Ekim Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 25 Ekim Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bütün gün burcunda kalırken kendini rahat, cesur ve neredeyse yenilenmiş hissedebilirsin. Gece yarısından sonra Mars'la kurduğu üçgen sabaha taze bir motivasyon bırakmış olabilir; ikindiye doğru Jüpiter'le yaptığı üçgen ise kendi planına inanma isteğini büyütüyor. Bugün atacağın küçük bir adım, haftanın geri kalanına yön verebilir.

Maddi olarak yeni bir kaynak ya da büyük bir yatırım peşinde koşmak yerine küçük ama tekrar eden bir gelir fikrini hesaplamak daha doğru. Merkür'ün geri yürüyüşü ortak paradaki belirsiz bir noktayı yeniden gösterebilir; rakamları sakin bir yemek masasında konuşmak yeterli.

Gelelim aşka. Öğle vakti geri hareketli Venüs Terazi'ye dönerken yedinci evinde yarım kalmış bir ilişki sorusunu yeniden açıyor. Partnerine, ilişkinin dengesinde nerede durduğunu merakla sor, savunmaya geçme. Bekar Koç ise çekici bulduğu birine aceleyle mesaj yazmamalı; bir gün beklemek ona fazlasıyla cevap verir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay dinlenme alanından geçerken bugün evde, kendi tempon içinde kalmak sana iyi gelecek. Mars ile Jüpiter ev ve aile alanında yan yana durduğu için gece yarısından sonra ve ikindiye doğru kurulan Ay üçgenleri yakınlarınla sıcak bir sofra, belki de uzun bir sohbet getirebilir. Kalabalık yerine tanıdık yüzler seni besliyor.

Maddi olarak aileyle ortak bir harcamayı, örneğin tadilatı ya da büyük bir eşya alımını konuşmak için uygun bir gün. Rakamları kâğıda dökmeden karar verme; geri giden Merkür ortaklık konularında küçük yanlış anlamaları büyütmeyi sever.

Peki ya aşk? Venüs öğleyin Terazi'ye geri dönerken günlük hayattaki küçük ilgi göstermelerin değerini hatırlatıyor. Partnerine hazırladığın basit bir akşam yemeği bağınızı tazeler. Bekar Boğa ise aile çevresinden gelen bir tanıştırma önerisini kibarca dinlemeli, hemen karşılık vermemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Mars ve Jüpiter'in üçüncü evinde durması bugünü iletişim, kısa yolculuk ve konuşma günü yapıyor. Sabaha karşı kurulan Ay üçgeni zihnine hareket getirmiş, gün batmadan gelen ikinci üçgen ise bir arkadaşından ya da komşundan sevindirici bir haber taşıyabilir. Retro Merkür senin yöneticin olduğu için mesaj atarken kelimelerini tartmak işine yarar.

Maddi olarak yol, telefon ya da internet gibi küçük masrafları yeniden düzenlemek için sakin bir gün. Bir kursa ya da ders paketine ödeme düşünüyorsan fiyatı üç farklı yerden karşılaştır.

Gelelim aşka. Öğle saatinde Terazi'ye dönen Venüs keyif ve flört alanını harekete geçiriyor; eski bir hoşlanma yeniden aklına gelebilir. Partnerinle bir akşam sinema ya da kısa bir yürüyüş planlamak ilişkiyi tazeler. Bekar İkizler ise sohbetin akıcı gittiği birini görmek için hafta içine randevu önermeli, bugün sadece yazışmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay kariyer alanından geçerken iş hayatına dair gözle görülür bir cesaret hissediyorsun. Sabaha karşı Mars'tan gelen destek enerjini yükseltmiş, Jüpiter'le buluşan Ay ise sana bir terfi, ücret ya da yeni bir sorumluluk konusunda ışık yakıyor. Hafta sonu olsa bile aklında dolaşan bir iş fikrini not defterine yaz.

Maddi olarak Mars ve Jüpiter'in ikinci evinde olması gelirini artırmak için gerçek bir fırsat penceresi açıyor. Ek iş, satış ya da fiyat konuşması için hazırlığını bugün yap, ama resmi görüşmeyi Merkür'ün yön değiştirmesi bitince planla.

Peki ya aşk? Venüs öğleyin Terazi'ye geri dönerken yuva ve aile bağlarının ilişkindeki etkisini gösteriyor. Partnerinle evdeki rolleri nazik bir dille konuşmak huzur verir. Bekar Yengeç ise ailesinin tanıştırdığı birine ön yargısız yaklaşmalı, ilk görüşmeyi kısa tutmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars ve Jüpiter bugün senin burcunda üçgen kuran Ay'la buluşuyor; sabaha karşı ve gün batmadan önce kendini daha güçlü, daha şanslı ve kararlı hissetmen çok olası. Ay dokuzuncu evinden geçerken kafanı kurcalayan bir eğitim, kitap ya da seyahat planı şekillenmeye başlıyor. Geri giden Merkür ev konularını biraz yavaşlatsa da genel enerjin parlak.

Maddi olarak kendine yatırım yapmak için iyi bir gün: bir kurs, bir bakım ya da görünüşünle ilgili bir harcama keyif verecek. Yalnızca Jüpiter'in cömertliğine kapılıp ölçüyü kaçırma, tutarı baştan belirle.

Gelelim aşka. Venüs öğle saatinde Terazi'ye dönerken konuşma ve yazışma alanında geçmişten gelen bir cümleyi hatırlatıyor. Partnerine içinden geçeni açık bir cümleyle söylemek bağınızı güçlendirir. Bekar Aslan ise bu akşam yazışmalarında yüksek sesli bir esprinin yerine sıcak bir soruyu seçmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay ortak kaynaklar alanından geçerken borç, paylaşılan harcama ya da bir bağış gibi konular sakin bir şekilde masaya gelebilir. Mars'ın sabaha karşı Ay'a uzattığı destek gizli kalmış bir endişeyi dağıtmış, Jüpiter'in akşamüstü cömert dokunuşu ise yardımına ihtiyaç duyan birine destek olma isteğini büyütüyor. Bugün kendi sınırını da hatırla, hayır demeyi öğrenmek de bir şifa.

Maddi olarak Venüs'ün ikinci evine, yani gelir ve değer alanına geri dönüşü, emeğinin karşılığını yeniden düşünmeni istiyor. Bir ücret ya da alacak konusunu hatırlatmak için kısa ve net bir mesaj yaz.

Peki ya aşk? İlişkide kimin ne kadar emek verdiği sorusu öğle saatinde ortaya çıkabilir. Partnerinle suçlamadan konuşmak, bağınızı güçlendirir. Bekar Başak ise bir arkadaşının tanıttığı kişiyle sakin bir kahve buluşması yapabilir, ilk günden büyük hayaller kurmamalı, sakin bir tempoyu seçmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yöneticin Venüs öğle vakti retro hareketle senin burcuna geri dönüyor ve gündeminin merkezine kendini, imajını ve ilişkilerde kendi yerini koyuyor. Ay yedinci evinden geçerken ikili ilişkiler öne çıkıyor; Ay'ın Mars'la ve Jüpiter'le gün içinde kurduğu iki üçgen arkadaş çevrenden gelen cesaretlendirici bir haber getirebilir.

Maddi olarak bugün alışveriş yaparken güzel görünen ama gerçekten ihtiyaç olmayan şeyleri ayırt etmek önemli. Retro Venüs satın alma kararlarını zorlaştırıyor; iade koşullarını sorarak ilerle.

Gelelim aşka. Venüs'ün burcuna dönüşü, eski bir bağın sana ne öğrettiğini hatırlatıyor. Partnerinle geçmişteki bir tartışmayı yeni bir gözle konuşmak büyük bir yük kaldırır. Bekar Terazi ise güzel bir davete gitse bile kendi değerlerinden ödün vermeyen kişiye zaman ayırmalı. Akşam sakin bir müzik dinlemek ve ışıkları kısmak iyi gelir, bugün sana ait bir kuytu köşe yarat.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş ve Merkür burcunda dururken sen de kendini keşfetme, gözden geçirme ve eski kalıpları bırakma dönemindesin. Ay altıncı evinden geçerken günlük işler ve sağlık düzeni ön plana çıkıyor. Ay'ın Mars ve Jüpiter'le yaptığı iki üçgen kariyer alanında kendini göstermen için sana cesaret veriyor.

Maddi olarak iş tarafında ek bir görev, kısa vadeli bir proje ya da yan gelir konusu gündeme gelebilir. Teklifin ayrıntılarını netleştirmeden hemen cevap verme; geri giden Merkür sözleşmelerde unutulan küçük maddeleri ortaya çıkarır.

Peki ya aşk? Öğle saatinde Venüs'ün Terazi'ye geri dönüşü sana yalnızlığın ve dinlenmenin değerini anımsatıyor. Partnerine kendi alanına da ihtiyacın olduğunu nazikçe söylemek ilişkiyi rahatlatır. Bekar Akrep ise bugün duygusal yoğunluğu aşırı olan bir sohbetten uzak durup nefes almalı, akşamı sakin geçirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay aşk ve yaratıcılık alanından geçerken kalbin ve hayal gücün bugün daha neşeli. Gün boyunca Ay'ın Mars ve Jüpiter'le yaptığı üçgenler eğitim, yurt dışı ve uzak planlarla ilgili cesaretini artırıyor; bir kurs ya da yolculuk fikri şekillenebilir. Jüpiter senin yöneticin olmasa bile bugün sana ışık tutuyor.

Maddi olarak hobi, eğlence ya da kursa yönelik harcamalarda keyifle ölçünün birbirine karışmasına izin verme. Retro Merkür on ikinci evinde gizli bir gideri hatırlatabilir; hesap özetine bakmak ve kullanmadığın bir aboneliği iptal etmek yeterli.

Gelelim aşka. Venüs öğleyin Terazi'ye geri dönerken arkadaş çevrendeki birine karşı duyduğun ilginin anlamını sorgulatıyor. Partnerinle arkadaşlarınızla birlikte bir yemek planlamak güzel bir bağ kurar. Bekar Yay ise ortak arkadaşlardan birinin sürpriz ilgisine şaşırabilir; yavaş ilerlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay ev ve kökler alanından geçerken bugün evde olmak, aileyle zaman geçirmek ve eski fotoğraflara bakmak sana şifa getirecek. Ay'ın Mars ve Jüpiter'e uzanan iki üçgeni ortak kaynaklar ve paylaşılan değerler konusunda sana destek veriyor. Bir yakınının yardım teklifi ya da bir aile mirası konusu gündeme gelebilir.

Maddi olarak ortak bütçeyi gözden geçirmek ve bir borcun taksitlerini yeniden planlamak için iyi bir gün. Retroya giren Merkür on birinci evinden geçerken arkadaş ortamında paylaşılan harcamaları da netleştir.

Peki ya aşk? Venüs öğle vakti Terazi'ye dönerken kariyerinle ilişkin arasındaki dengeyi hatırlatıyor. Partnerine iş yoğunluğun yüzünden azalan zamanı telafi etmek için bir akşam ayırman bağınızı güçlendirir. Bekar Oğlak ise meslektaşlarından gelen sıcak bir ilgiyi sakin ve ölçülü karşılamalı, ilk adımı karşı tarafa bırakmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay üçüncü evinden geçerken konuşmak, yazmak ve yakın çevrenle iletişim kurmak bugün keyifli. Mars ve Jüpiter'in Ay'la kurduğu üçgenler ortaklık alanında canlılık getiriyor; bir iş birliği teklifi ya da ikili bir anlaşma gündeme gelebilir. Merkür'ün geri yürüyüşü kariyer evinden geçiyor, bu yüzden iş yazışmalarında açık ve kısa cümleler kur.

Maddi olarak bir ortağınla ya da arkadaşınla yapılacak gelir paylaşımı için bugün net bir çerçeve çizmek mümkün. Sözlü kalan her anlaşmayı bir mesajla teyit etmek ileride sorun çıkmasını önler.

Gelelim aşka. Venüs öğle saatinde Terazi'ye dönerken uzak bir yere ya da farklı bir kültüre duyduğun merakı canlandırıyor. Partnerinle birlikte yeni bir şey denemek ilişkiyi tazeler. Bekar Kova ise ilgisini çeken biriyle konuşurken kendi hayal dünyasını anlatmaktan çekinmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay para ve değer alanından geçerken ne kadar sahip olduğunu ve neye değer verdiğini bugün daha net görüyorsun. Ay'ın Mars'a ve Jüpiter'e uzattığı iki üçgen günlük işlerinde ve sağlık düzeninde sana ivme kazandırıyor; ertelenen bir görev bugün kolay çözülür. Merkür dokuzuncu evinde geriye giderken yolculuk ve eğitim planlarını yavaşlatıyor.

Maddi olarak spor, sağlık ya da bakım gibi harcamalarını bir tabloda görmek yararlı. Küçük bir ek iş ya da düzenli bir gelir fırsatı ikindi saatlerinde karşına çıkabilir; ayrıntıyı sorup acele etmeden cevapla.

Peki ya aşk? Öğleyin Terazi'ye dönen Venüs ortak duyguları ve derin bağları gündeme getiriyor. Partnerinle korkularını ve beklentilerini açıkça konuşmak yakınlaşmanı sağlar. Bekar Balık ise bir ilişkide kendini kaybetmeden önce neyi aradığını yazıya dökmeli, günü sakin bir akşamla kapatmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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