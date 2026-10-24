Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay bütün gün burcunda kalırken kendini rahat, cesur ve neredeyse yenilenmiş hissedebilirsin. Gece yarısından sonra Mars'la kurduğu üçgen sabaha taze bir motivasyon bırakmış olabilir; ikindiye doğru Jüpiter'le yaptığı üçgen ise kendi planına inanma isteğini büyütüyor. Bugün atacağın küçük bir adım, haftanın geri kalanına yön verebilir.

Maddi olarak yeni bir kaynak ya da büyük bir yatırım peşinde koşmak yerine küçük ama tekrar eden bir gelir fikrini hesaplamak daha doğru. Merkür'ün geri yürüyüşü ortak paradaki belirsiz bir noktayı yeniden gösterebilir; rakamları sakin bir yemek masasında konuşmak yeterli.

Gelelim aşka. Öğle vakti geri hareketli Venüs Terazi'ye dönerken yedinci evinde yarım kalmış bir ilişki sorusunu yeniden açıyor. Partnerine, ilişkinin dengesinde nerede durduğunu merakla sor, savunmaya geçme. Bekar Koç ise çekici bulduğu birine aceleyle mesaj yazmamalı; bir gün beklemek ona fazlasıyla cevap verir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…