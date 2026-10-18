Günlük Burç Yorumuna Göre 19 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Kova'ya geçen Ay öğle saatlerinde Plüton'la buluşurken arkadaş çevreni ve gelecek hedeflerini yoğun bir mercek altına alıyor; Akrep'teki retro Venüs'ün kurduğu kare de ortak para konusundaki bir beklentiyi hatırlatıyor. Bir gruba ya da topluluğa verdiğin sözün gerçekten sana ait olup olmadığını sorgulamak için iyi bir gün. Herkesi memnun etmek yerine tek bir hedefe odaklanmak yorgunluğu azaltır.

Maddi olarak sabah saatlerindeki Ay ve Neptün sekstili, kafandaki bulanık bir harcama planını netleştirmene yardım ediyor. Ortak bir borcun ya da paylaşılan bir giderin koşullarını yazıya dökmek yeni haftaya rahat girmeni sağlar. Ek gelir konuşmasını başkalarının tavsiyesiyle değil kendi rakamlarınla yap.

Gelelim aşka. Öğleden sonraki Ay ve Uranüs üçgeni, ilişkine taze bir fikir ya da küçük bir sürpriz getirmen için hareket alanı açıyor. Alışılmış akşam planını değiştirmek bile bağınızı canlandırabilir. Bekar Koç ise arkadaş çevresinde tanıştırılacağı birine açık kalmalı, beklenti yüklemeden ilerlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…