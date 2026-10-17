Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, akşama doğru oluşan İlk Dördün, kariyer evindeki Ay ile ilişkiler evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; işte öne çıkma isteğinle ortakların beklentisi bugün aynı masaya geliyor. Hafta sonu olsa da yarım kalan bir müşteri yazışmasını toparlamak önümüzdeki hafta sana zaman kazandırır. Birinin fikrini almadan karar vermek yerine kısa bir danışma turu yapmak gerginliği alır.

Maddi olarak sabahın erken saatlerinde Ay ile Merkür'ün kurduğu sekstil, sekizinci evdeki ortak bir borcu ya da bekleyen bir ödemeyi sakin biçimde konuşmanı kolaylaştırıyor. Sözleşme ve faiz notlarını yeniden okumak için sakin bir sabah seç. Büyük bir alışverişi retro sürecinin sonrasına bırakmak akıllıca.

Gelelim aşka. Güneş'in ilişkiler evinden Ay'a uzattığı kare, iş yükünle ayıracağın zaman arasındaki dengeyi konuşturabilir; akşam yemeğinde telefonu kenara bırakmak ikinizi de rahatlatır. Bekar Koç ise iş çevresinden gelen bir tanıştırma önerisini geri çevirmemeli, ilk buluşmayı kahve kadar kısa tutabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…