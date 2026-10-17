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Günlük Burç Yorumuna Göre 18 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 18 Ekim Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 18 Ekim Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, akşama doğru oluşan İlk Dördün, kariyer evindeki Ay ile ilişkiler evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; işte öne çıkma isteğinle ortakların beklentisi bugün aynı masaya geliyor. Hafta sonu olsa da yarım kalan bir müşteri yazışmasını toparlamak önümüzdeki hafta sana zaman kazandırır. Birinin fikrini almadan karar vermek yerine kısa bir danışma turu yapmak gerginliği alır.

Maddi olarak sabahın erken saatlerinde Ay ile Merkür'ün kurduğu sekstil, sekizinci evdeki ortak bir borcu ya da bekleyen bir ödemeyi sakin biçimde konuşmanı kolaylaştırıyor. Sözleşme ve faiz notlarını yeniden okumak için sakin bir sabah seç. Büyük bir alışverişi retro sürecinin sonrasına bırakmak akıllıca.

Gelelim aşka. Güneş'in ilişkiler evinden Ay'a uzattığı kare, iş yükünle ayıracağın zaman arasındaki dengeyi konuşturabilir; akşam yemeğinde telefonu kenara bırakmak ikinizi de rahatlatır. Bekar Koç ise iş çevresinden gelen bir tanıştırma önerisini geri çevirmemeli, ilk buluşmayı kahve kadar kısa tutabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, gün batımına yakın gelen İlk Dördün, dokuzuncu evindeki Ay ile çalışma düzeni evindeki Güneş arasında bir çekişme yaratıyor; öğrenmek, yazmak ya da uzak bir planı ilerletmek isterken günlük işler seni geri çağırabilir. Önce rutin görevlerini bitirip sonra kendine uzun vadeli bir okuma ya da başvuru saati ayırmak dengeyi korur.

Maddi olarak sabahki Ay ve Merkür uyumu, ortaklıkla ilgili bir teklifi yeniden değerlendirmeni kolaylaştırıyor. Rakamları yazıya dökmeden onay vermemek, retro dönemine girerken seni korur. Eski bir sözleşmedeki ücret maddesine bir göz atmak da faydalı.

Peki ya aşk? Merkür'ün yedinci evdeki yolculuğu, partnerinle uzun süredir ertelediğiniz bir konuşmayı açmak için güzel bir zemin hazırlıyor; ilişkin varsa sözü fazla uzatmadan niyetini söylemen yeter. Bekar Boğa ise kurs ya da iş arkadaşlığı üzerinden tanıştığı biriyle kısa bir sohbetten fazlasını beklememeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sekizinci evinde ilerleyen Ay ile beşinci evindeki Güneş akşamki İlk Dördün'de kare kuruyor; ortak kaynaklar ve başkalarının onayına bağlı işler, keyif alanındaki hobilerinle çekişebilir. Eğlence planını yapmadan önce paylaşılan bir sorumluluğu halletmek içini rahatlatır. Bir yakınının yardım isteğini de zamanla ölçmen gerekebilir.

Maddi olarak altıncı evdeki Merkür, sabahın erken saatlerinde Ay'la uyum kuruyor ve iş yerindeki bir ücret ya da prim yazışmasını netleştirmene yardım ediyor. Bekleyen faturaları sıraya koy, ortak giderleri bir not defterinde topla.

Gelelim aşka. Güneş'in beşinci evden verdiği ışık flört ve yaratıcı buluşmalar için sıcak bir ortam açıyor, ama Ay'la kurduğu kare duygusal yoğunluğu akşamı biraz ağırlaştırabilir. İlişkin varsa birlikte eğlenceli bir etkinliğe katılmak bağınızı tazeler. Bekar İkizler ise eğlence ortamında tanıştığı kişiye net ve sade mesajlar yazmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, akşam kurulan İlk Dördün, ilişkiler evindeki Ay ile ev ve aile evindeki Güneş arasında bir tartışma yaratıyor; partnerinin ya da yakın bir iş ortağının beklentisiyle evde ihtiyaç duyduğun sükûnet çakışabilir. Gün içinde sevdiklerinle kısa bir plan konuşması yapmak akşamki gerginliği dağıtır. Evde yarım kalan bir düzenlemeyi küçük bir adımla ilerletmek de iyi gelir.

Maddi olarak beşinci evdeki Merkür, sabaha karşı Ay'la kurduğu sekstil sayesinde eğlence ve hobi harcamalarını sade tutmanı destekliyor. Aile için yapacağın küçük bir alışverişte fiyat karşılaştırması yapmak yeterli.

Peki ya aşk? Retrodaki Venüs'ün beşinci evden geçen gölgesi geçmişten gelen bir konuyu hatırlatabilir, ancak akşamki İlk Dördün onu sakin bir sohbetle kapatmanın yolunu da gösteriyor. Bekar Yengeç ise evinde ağırlayacağı küçük bir buluşmada kendini rahat hissedeceği biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, akşamki İlk Dördün, altıncı evindeki Ay ile üçüncü evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; iş düzeni, sağlık rutini ve haberleşme konuları aynı anda seni çağırabilir. Mesajları tek tek yanıtlamak yerine belirli bir saatte toplu yanıt vermek verimini korur. Kısa bir yolculuk ya da komşu ziyareti planlıyorsan saatini erkene almak işleri kolaylaştırır.

Maddi olarak dördüncü evdeki Merkür, sabah saatlerindeki Ay uyumuyla ev gideri için fiyat toplamayı kolaylaştırıyor. Tamir ya da yenileme için birkaç teklif aldıktan sonra karar vermek hesabını korur. Mutfak ya da faturalar gibi sabit giderleri de not etmek iyi gelir.

Gelelim aşka. Güneş'in kelimeleri çoğalttığı bu günde, sevdiğin kişiye yazacağın kısa ve samimi bir mesaj küçük bir kırgınlığı yumuşatır. Bekar Aslan ise yakın çevreden gelen bir tanıştırma teklifini değerlendirebilir; ilk görüşmeyi kısa tutmak ona iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, akşam saatlerinde gelen İlk Dördün, beşinci evindeki Ay ile para evindeki Güneş arasında sürtüşme yaratıyor; keyifli bir hobiye, çocuklarla ilgili bir plana ya da yaratıcı bir uğraşa harcamak istediğin zamanla bütçen çekişebilir. Önce küçük bir üst sınır koyup sonra planı yapmak hem eğlencesini hem hesabını korur.

Maddi olarak üçüncü evdeki Merkür, sabahın erken saatlerinde Ay'la uyum kurarak bir yazışma ya da fiyat teklifini netleştirmene yardımcı oluyor. Kısa vadeli bir geliri takip etmek ve bekleyen bir faturayı hemen ödemek rahatlatır.

Peki ya aşk? Beşinci evdeki Ay romantik jestlere açık bir ruh hali getiriyor; ilişkin varsa hazırlıksız bir film akşamı ya da kısa bir yürüyüş yakınlığı artırır. Bekar Başak ise bir hobi grubunda gördüğü kişiye ilk adımı atabilir, ancak abartılı vaatlerden uzak durmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Yeniay'dan bir hafta sonra gelen İlk Dördün, burcundaki Güneş ile ev ve aile evindeki Ay'ı akşam saatlerinde karşı karşıya getiriyor; kendi ihtiyacınla yakın çevrenin beklentisi arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Yeniay'da koyduğun hedefi gözden geçirip ev içinde hangi adımı atabileceğini sade bir cümleyle yazmak sana yön verir.

Maddi olarak ikinci evdeki Merkür, sabah Ay uyumuyla gelirini ve fiyatlarını yeniden ele almanı destekliyor. Evle ilgili bir masrafı retro süreci bitene kadar bekletmek yerinde olur. Eski eşyalarını satmak küçük bir gelir sağlayabilir.

Gelelim aşka. Burcundaki Güneş seni cazip kılıyor, ama ikinci evdeki retro Venüs yanlış değerlendirmelere yol açabilir. İlişkin varsa duygularını evde, sakin bir ortamda paylaşman daha doğru. Bekar Terazi ise acele edip bağlılık sözü vermemeli, tanışma sürecinin doğal akışını izlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, akşamki İlk Dördün, üçüncü evindeki Ay ile gizli kalan on ikinci evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; konuşmak, yazışmak istersin ama içinden sessiz kalmak gelir. Gün içinde yoğun bir görüşme yerine tek bir önemli mesaja odaklanmak enerjini korur. Akşam yalnız geçireceğin kısa bir saat ruh halini dengeler.

Maddi olarak burcundaki Merkür ile Ay'ın sabahki sekstili, kendi emeğinin değerini daha net söylemeni destekliyor. Bir hizmet fiyatını yazılı sunmak ve sözleşmeyi saklamak, Merkür retrosundan önce iyi bir hazırlık olur. Yarım kalan küçük bir ödemeyi kapatmak da rahatlatır.

Peki ya aşk? Venüs retrosu burcunda duygusal bir geri dönüşü hatırlatıyor, İlk Dördün de bu duyguyu açık konuşmanın zamanını gösteriyor. İlişkin varsa sözleri yumuşatmak sevgiyi güçlendirir. Bekar Akrep ise eski bir bağlantıya dönmeden önce kendi isteğini netleştirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, İlk Dördün'ün akşam saatlerinde ikinci evindeki Ay ile arkadaş çevresi evindeki Güneş'i karşılaştırması, gelir ve harcama dengenle topluluk hedeflerin arasında bir seçim yapmanı istiyor. Arkadaşlarla yapılacak büyük bir ortak plana katılmadan önce kendi payını açıkça hesaplamak, sonradan gelen gerginliği önler.

Maddi olarak on ikinci evdeki Merkür ile Ay'ın sabah uyumu, gözünden kaçan küçük bir gideri keşfetmeni sağlıyor. Hesap özetini baştan sona okumak ve kullanmadığın bir hizmeti iptal etmek bugün işe yarar. Düzenli ödeme günlerini takvime yazmak da kolaylık sağlar.

Gelelim aşka. Güneş'in arkadaş evinden gelen sıcaklığı, ilişkin varsa ortak bir arkadaş grubuyla geçireceğin akşamı keyifli kılar. Bekar Yay ise ortak çevresindeki birine ilgi duyabilir, ama sohbeti kalabalıkta değil iki kişilik bir ortamda derinleştirmek daha verimli olur. Akşam sakin bir sohbet de yeterli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay burcunda ilerleyip akşam İlk Dördün'e ulaşırken kariyer evindeki Güneş'le kare kuruyor; kendi ihtiyacınla işteki görünürlük beklentin çakışıyor. Hafta sonu olsa da bir iş sorumluluğunu zihninde taşımak yorucu olabilir, bu yüzden yapılacaklar listeni sade tutup yalnızca bir kritik görev seçmen gerekir. Gün sonunda kendine ayırdığın kısa bir yürüyüş dengeni korur.

Maddi olarak on birinci evdeki Merkür, sabah Ay'la uyumlu olduğu için arkadaşlarla ortak bir masrafı konuşmayı kolaylaştırıyor. Verdiğin bir borcu nazikçe hatırlatmak ya da yeni bir ortak harcamayı yazıya dökmek yerinde olur. Ortak masrafı baştan yazılı belirlemek bu hafta sana huzur verir.

Peki ya aşk? Bugün hem sevgi hem sorumluluk ihtiyacın yüksek; ilişkin varsa işten bahsetmek yerine partnerinin gününü dinlemek bağı güçlendirir. Bekar Oğlak ise arkadaş çevresinden gelen bir tanıştırma önerisine kapıyı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, akşamki İlk Dördün, gizli on ikinci evindeki Ay ile eğitim ve yurt dışı evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; dinlenme ihtiyacın bir yandan öğrenme ya da uzaktaki biriyle iletişim kurma isteğinle çekişiyor. Planı bugün küçük tutup yalnızca bir okuma ya da kısa bir ders tekrarı yapmak yeterli. Gün içinde birkaç saat sessiz kalman da faydalı.

Maddi olarak kariyer evindeki Merkür, sabahın ilk saatlerinde Ay'la uyum kurarak iş ücretini ya da bir teklifi hatırlatıyor. Rakamları önceden yazmak, retro başlamadan önce konuşmaya hazırlıklı gitmeni sağlar.

Gelelim aşka. Uzakta yaşayan ya da farklı bir kültürden gelen biriyle yazışma sıklaşabilir; ilişkin varsa onunla kısa bir görüntülü konuşma yapmak yakınlığı artırır. Bekar Kova ise merak ettiği birine ilk adımı sade bir mesajla atabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, İlk Dördün akşam saatlerinde on birinci evindeki Ay ile ortak kaynaklar evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; arkadaş çevrenin planlarıyla ortak bir bütçe ya da kredi konusu aynı gün ilgini istiyor. Akşam çıkacağın bir buluşmadan önce nakit durumunu gözden geçirmek hesabını rahatlatır. Gelen davetlerde tek bir önceliği seçmen yeterli.

Maddi olarak dokuzuncu evdeki Merkür, sabah Ay uyumuyla eğitim ya da seyahat ödemesinin koşullarını yeniden okumanı destekliyor. İptal koşulunu ve son ödeme günlerini yazılı not etmek seni güvende tutar. Kart limitini gözden geçirmek de iyi bir adım.

Peki ya aşk? Dokuzuncu evindeki retro Venüs uzaktaki eski bir bağı gündeme taşıyabilir; ilişkin varsa gelecek planlarını konuşmak güven verir. Bekar Balık ise arkadaş çevresinin içinden birini daha yakından tanımaya karar verebilir, ancak sözü uzatmadan niyetini söylemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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