Günlük Burç Yorumuna Göre 12 Ekim Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, güne Ay'ın Akrep'teki yoğun yolculuğuyla başlıyorsun; sekizinci evindeki bu geçiş iş hayatında ortak projeleri, gizli kalmış bilgileri ve başkalarının kaynaklarına bağlı kararları öne çıkarıyor. Sabah Ay'ın Aslan'daki Mars'la karesi sabırsızlığı artırıp toplantıda sert bir çıkışa yol açabilir; konuşmadan önce bir nefes almak itibarını korur.

Maddi olarak ortak kasa, kredi ya da sigorta gibi paylaşılan kaynaklar gündeme geliyor. Retrodaki Venüs'le Ay'ın erken saatlerdeki buluşması eski bir borcu ya da yarım kalmış bir ödemeyi hatırlatabilir. Rakamları yazılı hale getirip kararı bir gün bekletmek seni gereksiz kayıptan korur.

Gelelim aşka. Akşam geç saatlerde Ay'ın Merkür'le kavuşması içini dökmeyi kolaylaştırıyor; ilişkin varsa partnerinle mahrem bir konuyu açmak yakınlığınızı artırır. Bekar Koç ise eski bir sevgiliden gelen mesaja hemen yanıt vermemeli, çünkü Venüs retrosu geçmişi tazeliyor ama geleceği garanti etmiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…