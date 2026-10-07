Günlük Burç Yorumuna Göre 8 Ekim Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, iş yerinde bugün hız değil düzen konuşuyor. Ay'ın Başak'ta hiçbir gezegenle açı yapmadan boşlukta ilerlemesi, yeni bir işe atılmak yerine yarım kalan görevleri toparlamak için uygun bir gün olduğunu söylüyor. Dünkü Mars ve Uranüs uyumunun artçısı içinde hâlâ bir kıpırdanma yaratıyor, ama ani bir çıkış yapmadan önce bir kez daha düşünmek sana puan kazandırır.

Maddi olarak ödemeler, faturalar ve abonelikler gündeminin başında. Büyük bir alışveriş ya da imza gerektiren bir adım için beklemek daha doğru, çünkü boşluktaki Ay bu tür kararlara destek vermiyor. Elindeki rakamları sadeleştirmek ise günün en verimli işi.

Gelelim aşka. Partnerinle gün içinde küçük bir plan değişikliği yaşayabilirsin; esnek davranmak akşamı kurtarır. Sevgilinin sessizliğini ilgisizlik sanma, o da bugün toparlanma modunda. Yalnızsan eski bir tanıdıktan gelecek mesaj aklını karıştırabilir; cevabını yarına bırakman daha doğru olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…